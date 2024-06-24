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Газияв Мусаев сообщил о состоянии пострадавших в результате террористического акта
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 14:07

Газияв Мусаев сообщил о состоянии пострадавших в результате террористического акта

Главный врач Республиканской клинической больницы Дагестана Газияв Мусаев сообщил журналистам о состоянии пострадавших в результате террористических атак. Из 13-ти поступивших в отделение, четверо находятся в тяжелом состоянии.

По его словам, большинство госпитализированных сотрудников полиции находятся в состоянии средней тяжести. После оказания необходимой помощи они будут переведены в медицинскую часть МВД для дальнейшего лечения. Четыре пациента остаются в тяжелом состоянии и находятся в реанимационном отделении. Им были проведены оперативные вмешательства. Состояние еще одного пациента пока оценивается, после комплексного обследования будет определена тактика лечения.

Всего в больницы республики поступили 16 человек, из них 13 — сотрудники полиции, а 3 — мирные жители. Пострадавшие граждане получили незначительные осколочные ранения. После обработки ран двое из них были отправлены на амбулаторное лечение. Одна пациентка пока остается в стационаре, ей предстоит плановая операция. Ее состояние оценивается как средней тяжести и не вызывает опасений у врачей.

Напоминаем, что в воскресенье, 23 июня, в Дагестане произошла серия вооруженных нападений на религиозные объекты и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В результате терактов погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и 4 мирных жителя, в том числе священник. В ходе спецоперации были ликвидированы 6 боевиков.

По фактам нападений возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме, незаконном обороте оружия и хищении оружия. В Дагестане объявлен трехдневный траур.

Фото: From Wikimedia Commons/ John Crawford (Photographer)

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