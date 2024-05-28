Главы Министерства Обороны Евросоюза обсудят атаки Киева западным вооружением по территории России и связанные с этим "риски эскалации".
Переговоры пройдут во вторник в Брюсселе, 28 мая, сообщил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Кроме того, сегодня США и ЕС обсудят выделение военной помощи на пять миллиардов евро через Европейский фонд мира. Поступление средств блокирует Венгрия, которая настаивает на том, чтобы эти средства не использовались.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс высказали поддержку идеи разрешить Киеву атаковать территорию России западным оружием. Однако вопрос не вызывает единства в Европе. Например, против использования западного оружия для атак на Россию высказались Германия и Италия, сообщает Politico.
Фото: www.flickr.com/Andrew Bossi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Начались переговоры между "Росатомом" и МАГАТЭ
Проведение переговоров генерального управляющего государственной корпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального управляющего МАГАТЭ Рафаэля Гросси началось в Калининграде, как сообщает представитель информационного агентства РИА Новости.
Германия и Италия против разрешения нанесения ударов по РФ
Италия и Германия против разрешения Киеву осуществлять атаки западным оружием на объекты на территории РФ, сообщается в издании Politico с ссылкой на дипломатов.
В Красноярском крае прокуратура потребовала изъять из продажи книгу "Вредные советы"
Правоохранителям не понравились изображения с виселицами и летящими на Запад самолётами.
Взяткодатель главного кадровика МО обжаловал решение суда
Защита предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника Основного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна подала апелляцию против его содержания под стражей.