Главы Министерства Обороны Евросоюза обсудят атаки Киева западным вооружением по территории России и связанные с этим "риски эскалации".



Переговоры пройдут во вторник в Брюсселе, 28 мая, сообщил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.



Кроме того, сегодня США и ЕС обсудят выделение военной помощи на пять миллиардов евро через Европейский фонд мира. Поступление средств блокирует Венгрия, которая настаивает на том, чтобы эти средства не использовались.



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс высказали поддержку идеи разрешить Киеву атаковать территорию России западным оружием. Однако вопрос не вызывает единства в Европе. Например, против использования западного оружия для атак на Россию высказались Германия и Италия, сообщает Politico.

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