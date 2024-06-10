Глава организации по восстановлению и расширению инфраструктуры в Украине Мустафа Найем подал в отставку после того, как украинские власти не включили его в список участников конференции по восстановлению страны в Германии, передает издание NV.
По предыдущим данным Блумберга, Найем не будет принимать участие в конференции по восстановлению Украины в ФРГ, запланированной на 11-12 июня, из-за внутриполитических разногласий в Киеве.
Он сообщил о том, что просьба отправиться в командировку в Берлин была отклонена премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем без объяснения причин.
"Заявление об увольнении было написано Найемом… По информации издания, ключевые работники организации также подали заявления об увольнении" — говорится в сообщении, ссылающемся на источник.
Сообщается, что решение о отставке было связано со скандалом, вызванным несостоявшейся командировкой Найема в Берлин.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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