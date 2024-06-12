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Генсек ООН не посетит конференцию по Украине
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:07

Генсек ООН не посетит конференцию по Украине

Генеральный секретарь ООН не поедет на швейцарскую конференцию по Украине.

Согласно заявлению генсека ООН Антониу Гуттериша, он не поедет на "мирную конференцию" по Украине, потому что в эти же дни у него есть другие планы.

Фото: www.flickr.com/Palácio do Planalto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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