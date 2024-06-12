Генеральный секретарь ООН не поедет на швейцарскую конференцию по Украине.
Согласно заявлению генсека ООН Антониу Гуттериша, он не поедет на "мирную конференцию" по Украине, потому что в эти же дни у него есть другие планы.
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Турция заявила о важности участия в БРИКС+
В ходе участия на встрече БРИКС+ в Новгороде, глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил важность этой организации.
Стариков: Конфликт начнет затухать после "генерального" сражения
Конфликт на территории Украины начнет ослабевать после "главного боя", по мнению экс-полковника СБУ Олега Старикова, который выразил свои мысли в своем блоге на платформе YouTube.
В Запорожской области планируется строительство курорта с объемом инвестиций в 351 млрд
Запорожская область готовится к строительству курорта "Приморск" на берегу Азовского моря.
Врач Алтунин: мужчины в четыре раза чаще женщин заболевают раком почки
Врач-онкоуролог Денис Алтунин заявил, что за последнее время мужчины стали чаще заболевать раком почки, данное заболевание диагностируется у мужчин в четыре раза чаще женщин