Генеральный секретарь ООН не поедет на швейцарскую конференцию по Украине.

Согласно заявлению генсека ООН Антониу Гуттериша, он не поедет на "мирную конференцию" по Украине, потому что в эти же дни у него есть другие планы.

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