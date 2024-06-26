В ходе дискуссии Виктор Орбан уточнил свою позицию по отношению к конфликту, подчеркнув, что Венгрия выступает за урегулирование спора между Украиной и Россией, а не за поддержку какой-либо из сторон. Такие заявления он сделал после встречи с президентом Франции, Эммануэлем Макроном.