Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл в США для работы по линии ООН.
Постпредство Организации Объединенных Наций сообщает о прибытии Колокольцева в Нью-Йорк по линии ведомства.
В Telegram-канале постпредства появились кадры прибытия главы российской полции в США.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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