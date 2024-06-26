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Колокольцев прибыл в США для работы по линии ООН
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована вчера в 22:41

Колокольцев прибыл в США для работы по линии ООН

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл в США для работы по линии ООН.

Постпредство Организации Объединенных Наций сообщает о прибытии Колокольцева в Нью-Йорк по линии ведомства.

В Telegram-канале постпредства появились кадры прибытия главы российской полции в США.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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