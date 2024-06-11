Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде поднял значимые для экономики Турции вопросы и обсудил положение в Газе, передает РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Руководитель ведомства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с руководителем МИД Турции на полях собрания министров иностранных дел БРИКС изложил турецкому коллеге основные оценки России ситуации вокруг украинского конфликта, лидеры министерств иностранных дел также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Закавказье, сообщило ранее российское внешнеполитическое ведомство.
"Были рассмотрены двусторонние и региональные отношения. С турецкой стороны были затронуты важные для Турции экономические вопросы. Была дана оценка последнему положению в Газе", — сообщил собеседник агентства.
Фото: www. flickr. com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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