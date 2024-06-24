Глава республики Дагестан Сергей Меликов прибыл в Дербент для посещения церкви и синагоги, подвергшихся нападению вооруженных лиц, - Сообщила пресс-служба в его телеграм-канале.

Пресс-служба распространила видеоматериал, на котором Меликов осматривает территорию и строение Православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В данном храме были убиты протоиерей Николай Котельников, служивший церкви более 40 лет, и охранник.

Национальный антитеррористический комитет информировал о том, что в Дербенте и Махачкале были атакованы два православных храма, синагога и пост ДПС.

В Дербенте злоумышленники подожгли здание, используя бутылки с зажигательной смесью, что произошло за 40 минут до начала вечерней молитвы. Согласно последним данным Следственного комитета, в результате атаки погибли 15 полицейских и четыре гражданских. Были возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с терактом, незаконным приобретением, хранением и перевозкой оружия, а также хищением оружия.

Меликов сообщил, что во время контртеррористической операции были уничтожены шесть боевиков. В СК уточнили, что было убито пять нападавших, их личности были установлены. В атаке приняли участие сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова и его племянник. Чиновник был задержан и допрошен в ФСБ. Кроме того, по информации источников РБК, следствие проверяет связи других боевиков.

Фото: социальные сети Сергея Маликова