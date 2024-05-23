Технологии виртуальной реальности стали популярны, но вызывают опасения по поводу их влияния на здоровье, особенно на зрение. Врач Елизавета Краснолуцкая из World Vision Clinic провела исследование с участием двух пациентов: офисного работника и геймера, активно использующего VR-очки, сообщает Вечерняя Москва.
Зрительное утомление: длительное время за экраном вызывает зрительное утомление, головные боли, боль в шее, сухость и ощущение "песка" в глазах. Особенно это опасно для детей и подростков, у которых еще развивается зрительная система.
Синий спектр излучения: синий свет, излучаемый экранами, вреден для глаз. Он снижает уровень лютеина в макуле глаза, что приводит к ухудшению зрения, особенно к вечеру.
Влияние VR-очков: VR-очки могут вызвать не только зрительное утомление, но и неврологические симптомы, такие как головокружение, тошнота и нарушение координации. Геймер, использующий VR-очки, показал более выраженные симптомы зрительного утомления по сравнению с офисным работником.
Рекомендации для пользователей:
- Ограничивать время использования экранов, особенно для детей и подростков.
- Делать перерывы каждые 20-30 минут и смотреть вдаль.
- Использовать защитные очки, блокирующие синий свет.
- Работать и играть в хорошо освещенных помещениях.
- Регулярно проходить осмотры у офтальмолога для своевременного выявления и предотвращения проблем.
Фото: flickr.com/Jose Navarro (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Онколог Кимми Нг: рак кишечника стал встречаться среди молодых с правильным образом жизни
Случаи рака кишечника среди молодых людей, ведущих здоровый образ жизни, возросли, по информации от Daily Mail.
Разработчики YouTube TV тестируют новую настройку улучшенного качества видео 720p Enhanced
Разработчики YouTube TV тестируют новую настройку для улучшения качества видео — 720p Enhanced.
В России подешевел на 35% iPhone 15 Plus
В России iPhone 15 Plus с 6,7-дюймовым экраном подешевел на 35%, по информации от портала Hi-Tech Mail.ru. Изначально, осенью 2023 года, этот смартфон продавался по цене от 140 тыс. руб., но к маю его стоимость снизилась до 90 тыс. руб., а в некоторых магазинах — еще дешевле.
Врач Денисова: люди с болезнями сердца и сосудов могут негативно реагировать на жару
Врач-терапевт Алла Денисова отметила, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно чувствительны к жаркой погоде. Жара снижает концентрацию кислорода в воздухе, что делает дыхание затрудненным.