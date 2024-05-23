Технологии виртуальной реальности стали популярны, но вызывают опасения по поводу их влияния на здоровье, особенно на зрение. Врач Елизавета Краснолуцкая из World Vision Clinic провела исследование с участием двух пациентов: офисного работника и геймера, активно использующего VR-очки, сообщает Вечерняя Москва.

Зрительное утомление: длительное время за экраном вызывает зрительное утомление, головные боли, боль в шее, сухость и ощущение "песка" в глазах. Особенно это опасно для детей и подростков, у которых еще развивается зрительная система.

Синий спектр излучения: синий свет, излучаемый экранами, вреден для глаз. Он снижает уровень лютеина в макуле глаза, что приводит к ухудшению зрения, особенно к вечеру.

Влияние VR-очков: VR-очки могут вызвать не только зрительное утомление, но и неврологические симптомы, такие как головокружение, тошнота и нарушение координации. Геймер, использующий VR-очки, показал более выраженные симптомы зрительного утомления по сравнению с офисным работником.

Рекомендации для пользователей:

Ограничивать время использования экранов, особенно для детей и подростков.

Делать перерывы каждые 20-30 минут и смотреть вдаль.

Использовать защитные очки, блокирующие синий свет.

Работать и играть в хорошо освещенных помещениях.

Регулярно проходить осмотры у офтальмолога для своевременного выявления и предотвращения проблем.

Фото: flickr.com/Jose Navarro (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)