Российские водители часто допускают ошибки при замене лобового стекла. Портал Quto. ru выделил основные из них.

Во-первых, многие откладывают замену до появления трещин, хотя делать это нужно при первых признаках износа. Во-вторых, экономия на стекле и установке может привести к искажению вида и ДТП, а также к дополнительным ремонтам из-за неправильной установки.

Непригодная рамка для лобового стекла также может стать причиной плохого монтажа, поэтому её состояние важно проверять. Наконец, после замены стекла важно дать клею затвердеть и учитывать условия парковки автомобиля.

Фото: flickr.com/H Dragon (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)