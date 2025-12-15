Холод уходит, как дым: изобретение, которое делает окна теплее стен

Первые испытания нового материала для окон, способного значительно повысить энергоэффективность зданий, уже дали впечатляющие результаты. Учёные из Университета Колорадо в Боулдере представили разработку под названием MOCHI — прозрачный теплоизолятор, который работает по принципу высокотехнологичной пузырчатой плёнки. Об этом сообщает Tech Xplore.

Новое слово в теплоизоляции

MOCHI — это мезопористый оптически прозрачный теплоизолятор, который выпускается в виде плит или тонких листов. Их можно крепить на внутреннюю поверхность окон, улучшая теплоизоляцию без потери прозрачности. В отличие от существующих решений, которые часто делают окна мутными, этот материал остаётся почти полностью прозрачным и не мешает обзору. Похожие принципы структуры наблюдаются и в других инновационных материалах, например, в экспериментах с пенообразными структурами, где изучалось поведение пузырьков под давлением.

"Чтобы предотвратить теплообмен, можно использовать много утеплителя в стенах, но окна должны быть прозрачными", — пояснил ведущий автор исследования, профессор физики Иван Смалюх из Университета Колорадо в Боулдере. "Найти прозрачные изоляторы — действительно сложная задача".

Здания по всему миру потребляют почти 40% всей произведённой энергии, а значительная её часть теряется через окна. Исследователи надеются, что новый материал позволит снизить эти потери, не нарушая привычного внешнего вида помещений.

Как работает MOCHI

Основой MOCHI является силиконовый гель с особой структурой. Он содержит миллионы микроскопических пор, заполненных воздухом. Эти поры настолько малы, что эффективно блокируют передачу тепла. Для сравнения, слой MOCHI толщиной всего 5 миллиметров способен защитить руку от открытого пламени.

"Независимо от температуры на улице, мы хотим, чтобы люди могли поддерживать комфортную температуру внутри помещений, не тратя при этом энергию впустую", — отметил Смалюх, научный сотрудник Института возобновляемой и устойчивой энергетики (RASEI).

Секрет технологии

Учёные называют MOCHI родственником аэрогелей — сверхлёгких материалов, применяемых даже в марсоходах NASA. Однако аэрогели обычно рассеивают свет, поэтому кажутся мутными. Команда Смалюха добилась иного результата: они научились формировать структуру, где пузырьки воздуха расположены строго упорядоченно, благодаря чему свет проходит почти без преград.

Процесс создания MOCHI основан на химических взаимодействиях между поверхностно-активными веществами и силиконом. Вначале формируется жидкая смесь, где молекулы выстраиваются в тонкие нити. Затем силикон "обволакивает" их, а после удаления лишних компонентов остаётся прочная сетка микротрубок, наполненных воздухом. Этот замысловатый процесс Смалюх шутливо называет "кошмаром сантехника".

Удержание тепла и прозрачность

Передача тепла через газы происходит за счёт столкновений молекул. Но поры MOCHI настолько малы, что молекулы воздуха внутри них просто не успевают сталкиваться, а значит, тепло почти не проходит. В итоге материал отражает лишь 0,2% света, оставаясь практически невидимым.

"У молекул нет возможности свободно сталкиваться друг с другом и обмениваться энергией", — поясняет Смалюх. "Вместо этого они ударяются о стенки пор".

Такой эффект делает MOCHI особенно перспективным для использования в зданиях, где важно сочетание теплоизоляции и эстетики — например, в офисных центрах с панорамными окнами или современных домах с энергоэффективными фасадами.

Перспективы применения

Разработчики уверены, что потенциал у MOCHI огромен. Прозрачный материал может не только сохранять тепло, но и использоваться в солнечных коллекторах. Он способен улавливать солнечную энергию даже в пасмурную погоду, направляя её на подогрев воды или отопление помещений. Похожие экологичные подходы применяются и при создании искусственных фотосинтетических систем, которые превращают солнечный свет в чистое топливо.

"Даже в пасмурный день можно собрать много энергии и использовать её для обогрева воды и внутренних помещений здания", — подчеркнул Смалюх.

Хотя пока производство MOCHI остаётся лабораторным и требует значительных усилий, исследователи считают, что технологию можно масштабировать. Все компоненты недороги и доступны, что открывает путь к промышленному выпуску.

Сравнение с другими теплоизоляторами

По сравнению с традиционными теплоизоляционными материалами — пенопластом, минеральной ватой и плёнками — MOCHI выигрывает в прозрачности и долговечности. Обычные решения не могут использоваться на стекле без потери света, а MOCHI сохраняет видимость при высокой эффективности. В то же время себестоимость его производства может стать ниже, если технология будет поставлена на поток.

Плюсы и минусы технологии

К преимуществам MOCHI можно отнести:

прозрачность, не влияющую на освещённость помещений;

высокий уровень теплоизоляции;

экологичность и низкую стоимость сырья;

долговечность и устойчивость к ультрафиолету.

Из недостатков — сложность массового производства и пока что ограниченный масштаб испытаний.

Советы по применению теплоизоляционных материалов

Для окон предпочтительнее выбирать прозрачные решения, чтобы сохранить естественное освещение. При установке важно учитывать толщину слоя и коэффициент теплопроводности. В регионах с холодным климатом эффективнее сочетать теплоизоляционные покрытия с энергосберегающими стёклами. Следует избегать материалов, ухудшающих видимость или вызывающих искажения цвета.

Популярные вопросы о теплоизоляции окон

1. Что лучше: двойные стёкла или теплоизоляционные покрытия?

Комбинированный подход — установка двойных стёкол с покрытием, подобным MOCHI, — обеспечивает максимальную эффективность.

2. Сколько стоит установка теплоизоляционного слоя?

Цена зависит от материала, площади и технологии монтажа, но новые решения обещают быть доступнее традиционных плёнок.

3. Подходит ли MOCHI для старых окон?

Да, материал можно наносить изнутри, не меняя рамы, что делает его универсальным для модернизации зданий.

Будущее MOCHI выглядит столь же прозрачным и перспективным, как и окна, на которые его вскоре будут наносить. Исследователи уверены, что их открытие поможет сделать здания энергоэффективными без потери комфорта и света.