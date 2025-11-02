Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Глэмпинг в России
Глэмпинг в России
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 4:58

Отель в лесу и звёзды над головой: что такое глэмпинг и почему все туда рвутся

Глэмпинги в России: где находятся, сколько стоит и как туда добраться

Если вы любите природу, но не готовы спать в палатке и греть еду на костре, глэмпинг — идеальный вариант. Это современный формат отдыха, который сочетает комфорт отеля и атмосферу кемпинга. Здесь можно просыпаться под пение птиц, пить кофе с видом на озеро и при этом пользоваться душем, розетками и Wi-Fi.

Рассказываем, что представляет собой глэмпинг, как выбрать подходящий вариант и зачем хотя бы раз попробовать такой отдых.

Что такое глэмпинг

Само слово "глэмпинг" образовано от английских glamorous camping - "гламурный кемпинг". Это вид отдыха на природе с условиями, близкими к гостиничным. Вместо палаток — просторные шатры или домики, вместо спальников — настоящие кровати, а у костра можно сидеть с бокалом вина, не отказываясь от горячего душа и электричества.

По сути, глэмпинг — это база отдыха, но с уклоном в эстетику и приватность.

Где располагаются глэмпинги

Обычно глэмпинги строят вдали от городов, в красивых природных локациях: на берегах рек и озёр, в горах, у водопадов или прямо в национальных парках.

До некоторых мест можно добраться на машине или электричке, а до самых удалённых — только с трансфером. Иногда посетителей доставляют лодками, а в заповедных уголках даже вертолётами.

Автомобили, как правило, оставляют на стоянке у въезда. Парковка в большинстве случаев бесплатная, а к домикам можно дойти пешком или на электрокаре.

Как устроен глэмпинг

На территории глэмпинга обычно есть:

  • ресепшен или администрация, где можно заселиться и получить помощь;
  • сторож, следящий за безопасностью ночью;
  • кафе или кухня;
  • оборудованные зоны отдыха с кострищами и гамаками.

Некоторые глэмпинги рассчитаны на несколько десятков гостей, другие — всего на 5-6 домиков, чтобы сохранить атмосферу уединения.

Варианты размещения

Глэмпинги различаются по типу жилья:

Шатры

Это просторные палатки на деревянных настилах с кроватями, розетками и мебелью. Внутри может быть электрический обогреватель и светильники. Такой вариант подходит для тёплого времени года — с мая по сентябрь.

Купольные дома

Купольные конструкции (геокупола) часто оборудованы для круглогодичного проживания. Они хорошо утеплены, оснащены конвекторами или печкой. В некоторых моделях есть тёплый пол и панорамные окна с видом на горы или лес.

Деревянные домики

Самый "отельный" вариант. Здесь есть отопление, тёплые полы, иногда камин или мини-кухня. В таких домиках комфортно и летом, и зимой.

Удобства и санузлы

Санузлы есть в каждом глэмпинге, но их расположение зависит от типа жилья. В шатрах и купольных домиках чаще всего туалет и душ находятся в отдельном санблоке. В деревянных домиках — своя ванная комната.

Современные глэмпинги всё чаще предлагают гостям горячий душ, фен, полотенца и косметические принадлежности — почти как в отеле.

Как организовано питание

Глэмпинги обычно находятся вдали от магазинов, поэтому вопрос питания стоит продумать заранее.

Есть три варианта:

  1. Кафе или ресторан на территории. Завтрак включён в стоимость, обед и ужин оплачиваются отдельно.
  2. Общая кухня. Можно готовить самостоятельно. На кухне обычно есть холодильник, посуда и микроволновка.
  3. Свой запас продуктов. Если поблизости нет магазинов, стоит взять еду с собой.

Некоторые глэмпинги устраивают барбекю-вечера или пикники на берегу — отличная возможность познакомиться с соседями.

Чем заняться в глэмпинге

Главное достоинство глэмпинга — это возможность отдохнуть в тишине и уединении. Здесь можно просто ничего не делать: слушать лес, смотреть на воду или читать книгу на террасе.

Если хочется активности, выбор тоже есть:

  • прогулки по тропинкам, купание, катание на байдарках;
  • аренда велосипедов и квадроциклов;
  • настольные игры и вечерние кинопоказы под открытым небом;
  • утренняя йога, медитация, мастер-классы по ремёслам.

Зимой в горах можно кататься на санях и играть в снежки, а летом — плавать, ловить рыбу и собирать ягоды.

Почему стоит попробовать глэмпинг

  1. Комфорт на природе. Можно наслаждаться лесом и звёздным небом, не жертвуя горячей водой и удобной кроватью.
  2. Отдых без суеты. В глэмпинге нет городской спешки — только вы, природа и тишина.
  3. Не нужен туристический опыт. Всё организовано: не нужно ставить палатку, разводить костёр и искать дрова.
  4. Экоформат. Большинство глэмпингов построены с уважением к окружающей среде: возобновляемая энергия, переработка отходов, натуральные материалы.

Советы для новичков

  • Возьмите тёплые вещи даже летом: ночью бывает прохладно.
  • Уточните, есть ли Wi-Fi и связь — некоторые глэмпинги специально располагаются вдали от сотовых вышек.
  • Проверьте, можно ли добраться без внедорожника.
  • Если берёте детей, уточните, есть ли на территории площадка или безопасная зона для игр.

Плюсы и минусы глэмпинга

Плюсы Минусы
Комфортный отдых на природе Стоимость выше, чем у палаточного кемпинга
Нет необходимости в снаряжении Не везде есть магазины и кафе
Безопасность и охрана территории Некоторые локации труднодоступны
Уединение и эстетика Места нужно бронировать заранее

FAQ

Можно ли приехать с детьми?
Да, многие глэмпинги предлагают семейные домики с дополнительными кроватями и детскими зонами.

Есть ли Wi-Fi и электричество?
В большинстве глэмпингов есть розетки и интернет, но в некоторых местах связь может быть ограничена.

Можно ли привезти питомца?
Многие глэмпинги "pet-friendly", но лучше уточнить правила заранее.

Сколько стоит проживание?
Средняя стоимость ночи — от 5 000 до 12 000 рублей в зависимости от локации и сезона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автолюбителям напомнили, какие инструменты и документы нужны для безопасного путешествия сегодня в 3:53
Собираетесь в дальнюю поездку? Эти 15 вещей спасут вас на трассе

Готовитесь к дальнему путешествию на машине? Узнайте, что обязательно взять с собой, чтобы поездка была комфортной и без неприятных сюрпризов.

Читать полностью » Эксперт по туризму: Агуас-де-Линдойя — идеальный выбор для восстановления здоровья сегодня в 2:16
Агуас-де-Линдойя: где покой встречается с активным отдыхом — ваши лучшие маршруты

Откройте для себя целебные термальные воды Агуас-де-Линдойя — идеальное место для отдыха, приключений и оздоровления в самом сердце Бразилии.

Читать полностью » Туристка Евгения поделилась впечатлениями от путешествия по Абхазии в 2025 году сегодня в 1:15
Гагра, Пицунда, Рица: удивительные уголки Абхазии, которые стоит увидеть

Абхазия — уникальное место с богатой историей и природой. Узнайте, что ожидать от отдыха, от сталинских дач до древних сосен Красной книги.

Читать полностью » Эксперты: аренда жилья на Новый год в 2026 году подешевела по всей России сегодня в 0:27
Новогодние праздники без затрат: какие регионы России предлагают скидки на аренду жилья

Снижение цен на аренду жилья по всей России на Новый 2026 год откроет новые возможности для бюджетных путешествий. Не упустите шанс сэкономить!

Читать полностью » Доступные пляжные курорты: туры с перелетом и завтраками за 47 тысяч рублей вчера в 23:26
Выгодный пляжный отдых в ноябре: лучшие курорты по цене 47 тысяч рублей на человека

Откройте для себя недорогие туры на пляжный отдых в высокий сезон за 47 тысяч рублей с перелетом и завтраками.

Читать полностью » Тревел-блогер о Панаме: высококачественный сервис и безопасность в вчера в 22:26
Панама: как блогер развеял мифы и нашел комфортную страну вместо развалин "третьего мира"

Российский блогер делится неожиданно положительными впечатлениями от Панамы, развенчивая мифы о бедности и опасности страны.

Читать полностью » Тревел-блогер о Белизе: экзотика и безопасность в одной из самых криминальных стран вчера в 21:17
Белиз: страшно, но интересно. Почему путешествовать туда стоит, несмотря на репутацию

Российский блогер делится уникальными впечатлениями от поездки в Белиз. Несмотря на репутацию криминальной страны, он нашел её удивительно уютной.

Читать полностью » Rosewood Hong Kong признан лучшим отелем мира по версии The World's 50 Best вчера в 20:27
Отель за 650 долларов за ночь: почему лучшие отели мира стоит увидеть хотя бы раз в жизни

The World's 50 Best Hotels 2025: откройте для себя лучшие отели мира. Какие заведения попали в топ и что их делает по-настоящему уникальными?

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Эксперты: шлепки и лишение еды разрушают доверие кошки к хозяину
Садоводство
Картофель теряет продуктивность при вегетативном размножении — предупреждает Иван Прудников
Садоводство
Осенний уход помогает азалиям пережить морозы и сохранить почки для весеннего цветения
Еда
Сметанный торт с ананасами выпекается при температуре 180 градусов для воздушных коржей
Авто и мото
При снятии тонировки без прогрева можно повредить нити обогрева заднего стекла
Наука
ЕКА: ученые готовятся к солнечной буре, способной парализовать Землю
Спорт и фитнес
Тейлор Лоренц: простая утренняя йога идеально подходит для пробуждения и улучшения гибкости
Красота и здоровье
Врач Гадзиян: сладкий завтрак и кофе натощак перегружают поджелудочную железу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet