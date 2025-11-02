Отель в лесу и звёзды над головой: что такое глэмпинг и почему все туда рвутся

Если вы любите природу, но не готовы спать в палатке и греть еду на костре, глэмпинг — идеальный вариант. Это современный формат отдыха, который сочетает комфорт отеля и атмосферу кемпинга. Здесь можно просыпаться под пение птиц, пить кофе с видом на озеро и при этом пользоваться душем, розетками и Wi-Fi.

Рассказываем, что представляет собой глэмпинг, как выбрать подходящий вариант и зачем хотя бы раз попробовать такой отдых.

Что такое глэмпинг

Само слово "глэмпинг" образовано от английских glamorous camping - "гламурный кемпинг". Это вид отдыха на природе с условиями, близкими к гостиничным. Вместо палаток — просторные шатры или домики, вместо спальников — настоящие кровати, а у костра можно сидеть с бокалом вина, не отказываясь от горячего душа и электричества.

По сути, глэмпинг — это база отдыха, но с уклоном в эстетику и приватность.

Где располагаются глэмпинги

Обычно глэмпинги строят вдали от городов, в красивых природных локациях: на берегах рек и озёр, в горах, у водопадов или прямо в национальных парках.

До некоторых мест можно добраться на машине или электричке, а до самых удалённых — только с трансфером. Иногда посетителей доставляют лодками, а в заповедных уголках даже вертолётами.

Автомобили, как правило, оставляют на стоянке у въезда. Парковка в большинстве случаев бесплатная, а к домикам можно дойти пешком или на электрокаре.

Как устроен глэмпинг

На территории глэмпинга обычно есть:

ресепшен или администрация, где можно заселиться и получить помощь;

сторож, следящий за безопасностью ночью;

кафе или кухня;

оборудованные зоны отдыха с кострищами и гамаками.

Некоторые глэмпинги рассчитаны на несколько десятков гостей, другие — всего на 5-6 домиков, чтобы сохранить атмосферу уединения.

Варианты размещения

Глэмпинги различаются по типу жилья:

Шатры

Это просторные палатки на деревянных настилах с кроватями, розетками и мебелью. Внутри может быть электрический обогреватель и светильники. Такой вариант подходит для тёплого времени года — с мая по сентябрь.

Купольные дома

Купольные конструкции (геокупола) часто оборудованы для круглогодичного проживания. Они хорошо утеплены, оснащены конвекторами или печкой. В некоторых моделях есть тёплый пол и панорамные окна с видом на горы или лес.

Деревянные домики

Самый "отельный" вариант. Здесь есть отопление, тёплые полы, иногда камин или мини-кухня. В таких домиках комфортно и летом, и зимой.

Удобства и санузлы

Санузлы есть в каждом глэмпинге, но их расположение зависит от типа жилья. В шатрах и купольных домиках чаще всего туалет и душ находятся в отдельном санблоке. В деревянных домиках — своя ванная комната.

Современные глэмпинги всё чаще предлагают гостям горячий душ, фен, полотенца и косметические принадлежности — почти как в отеле.

Как организовано питание

Глэмпинги обычно находятся вдали от магазинов, поэтому вопрос питания стоит продумать заранее.

Есть три варианта:

Кафе или ресторан на территории. Завтрак включён в стоимость, обед и ужин оплачиваются отдельно. Общая кухня. Можно готовить самостоятельно. На кухне обычно есть холодильник, посуда и микроволновка. Свой запас продуктов. Если поблизости нет магазинов, стоит взять еду с собой.

Некоторые глэмпинги устраивают барбекю-вечера или пикники на берегу — отличная возможность познакомиться с соседями.

Чем заняться в глэмпинге

Главное достоинство глэмпинга — это возможность отдохнуть в тишине и уединении. Здесь можно просто ничего не делать: слушать лес, смотреть на воду или читать книгу на террасе.

Если хочется активности, выбор тоже есть:

прогулки по тропинкам, купание, катание на байдарках;

аренда велосипедов и квадроциклов;

настольные игры и вечерние кинопоказы под открытым небом;

утренняя йога, медитация, мастер-классы по ремёслам.

Зимой в горах можно кататься на санях и играть в снежки, а летом — плавать, ловить рыбу и собирать ягоды.

Почему стоит попробовать глэмпинг

Комфорт на природе. Можно наслаждаться лесом и звёздным небом, не жертвуя горячей водой и удобной кроватью. Отдых без суеты. В глэмпинге нет городской спешки — только вы, природа и тишина. Не нужен туристический опыт. Всё организовано: не нужно ставить палатку, разводить костёр и искать дрова. Экоформат. Большинство глэмпингов построены с уважением к окружающей среде: возобновляемая энергия, переработка отходов, натуральные материалы.

Советы для новичков

Возьмите тёплые вещи даже летом: ночью бывает прохладно.

Уточните, есть ли Wi-Fi и связь — некоторые глэмпинги специально располагаются вдали от сотовых вышек.

Проверьте, можно ли добраться без внедорожника.

Если берёте детей, уточните, есть ли на территории площадка или безопасная зона для игр.

Плюсы и минусы глэмпинга

Плюсы Минусы Комфортный отдых на природе Стоимость выше, чем у палаточного кемпинга Нет необходимости в снаряжении Не везде есть магазины и кафе Безопасность и охрана территории Некоторые локации труднодоступны Уединение и эстетика Места нужно бронировать заранее

FAQ

Можно ли приехать с детьми?

Да, многие глэмпинги предлагают семейные домики с дополнительными кроватями и детскими зонами.

Есть ли Wi-Fi и электричество?

В большинстве глэмпингов есть розетки и интернет, но в некоторых местах связь может быть ограничена.

Можно ли привезти питомца?

Многие глэмпинги "pet-friendly", но лучше уточнить правила заранее.

Сколько стоит проживание?

Средняя стоимость ночи — от 5 000 до 12 000 рублей в зависимости от локации и сезона.