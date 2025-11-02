Отель в лесу и звёзды над головой: что такое глэмпинг и почему все туда рвутся
Если вы любите природу, но не готовы спать в палатке и греть еду на костре, глэмпинг — идеальный вариант. Это современный формат отдыха, который сочетает комфорт отеля и атмосферу кемпинга. Здесь можно просыпаться под пение птиц, пить кофе с видом на озеро и при этом пользоваться душем, розетками и Wi-Fi.
Рассказываем, что представляет собой глэмпинг, как выбрать подходящий вариант и зачем хотя бы раз попробовать такой отдых.
Что такое глэмпинг
Само слово "глэмпинг" образовано от английских glamorous camping - "гламурный кемпинг". Это вид отдыха на природе с условиями, близкими к гостиничным. Вместо палаток — просторные шатры или домики, вместо спальников — настоящие кровати, а у костра можно сидеть с бокалом вина, не отказываясь от горячего душа и электричества.
По сути, глэмпинг — это база отдыха, но с уклоном в эстетику и приватность.
Где располагаются глэмпинги
Обычно глэмпинги строят вдали от городов, в красивых природных локациях: на берегах рек и озёр, в горах, у водопадов или прямо в национальных парках.
До некоторых мест можно добраться на машине или электричке, а до самых удалённых — только с трансфером. Иногда посетителей доставляют лодками, а в заповедных уголках даже вертолётами.
Автомобили, как правило, оставляют на стоянке у въезда. Парковка в большинстве случаев бесплатная, а к домикам можно дойти пешком или на электрокаре.
Как устроен глэмпинг
На территории глэмпинга обычно есть:
- ресепшен или администрация, где можно заселиться и получить помощь;
- сторож, следящий за безопасностью ночью;
- кафе или кухня;
- оборудованные зоны отдыха с кострищами и гамаками.
Некоторые глэмпинги рассчитаны на несколько десятков гостей, другие — всего на 5-6 домиков, чтобы сохранить атмосферу уединения.
Варианты размещения
Глэмпинги различаются по типу жилья:
Шатры
Это просторные палатки на деревянных настилах с кроватями, розетками и мебелью. Внутри может быть электрический обогреватель и светильники. Такой вариант подходит для тёплого времени года — с мая по сентябрь.
Купольные дома
Купольные конструкции (геокупола) часто оборудованы для круглогодичного проживания. Они хорошо утеплены, оснащены конвекторами или печкой. В некоторых моделях есть тёплый пол и панорамные окна с видом на горы или лес.
Деревянные домики
Самый "отельный" вариант. Здесь есть отопление, тёплые полы, иногда камин или мини-кухня. В таких домиках комфортно и летом, и зимой.
Удобства и санузлы
Санузлы есть в каждом глэмпинге, но их расположение зависит от типа жилья. В шатрах и купольных домиках чаще всего туалет и душ находятся в отдельном санблоке. В деревянных домиках — своя ванная комната.
Современные глэмпинги всё чаще предлагают гостям горячий душ, фен, полотенца и косметические принадлежности — почти как в отеле.
Как организовано питание
Глэмпинги обычно находятся вдали от магазинов, поэтому вопрос питания стоит продумать заранее.
Есть три варианта:
- Кафе или ресторан на территории. Завтрак включён в стоимость, обед и ужин оплачиваются отдельно.
- Общая кухня. Можно готовить самостоятельно. На кухне обычно есть холодильник, посуда и микроволновка.
- Свой запас продуктов. Если поблизости нет магазинов, стоит взять еду с собой.
Некоторые глэмпинги устраивают барбекю-вечера или пикники на берегу — отличная возможность познакомиться с соседями.
Чем заняться в глэмпинге
Главное достоинство глэмпинга — это возможность отдохнуть в тишине и уединении. Здесь можно просто ничего не делать: слушать лес, смотреть на воду или читать книгу на террасе.
Если хочется активности, выбор тоже есть:
- прогулки по тропинкам, купание, катание на байдарках;
- аренда велосипедов и квадроциклов;
- настольные игры и вечерние кинопоказы под открытым небом;
- утренняя йога, медитация, мастер-классы по ремёслам.
Зимой в горах можно кататься на санях и играть в снежки, а летом — плавать, ловить рыбу и собирать ягоды.
Почему стоит попробовать глэмпинг
- Комфорт на природе. Можно наслаждаться лесом и звёздным небом, не жертвуя горячей водой и удобной кроватью.
- Отдых без суеты. В глэмпинге нет городской спешки — только вы, природа и тишина.
- Не нужен туристический опыт. Всё организовано: не нужно ставить палатку, разводить костёр и искать дрова.
- Экоформат. Большинство глэмпингов построены с уважением к окружающей среде: возобновляемая энергия, переработка отходов, натуральные материалы.
Советы для новичков
- Возьмите тёплые вещи даже летом: ночью бывает прохладно.
- Уточните, есть ли Wi-Fi и связь — некоторые глэмпинги специально располагаются вдали от сотовых вышек.
- Проверьте, можно ли добраться без внедорожника.
- Если берёте детей, уточните, есть ли на территории площадка или безопасная зона для игр.
Плюсы и минусы глэмпинга
|Плюсы
|Минусы
|Комфортный отдых на природе
|Стоимость выше, чем у палаточного кемпинга
|Нет необходимости в снаряжении
|Не везде есть магазины и кафе
|Безопасность и охрана территории
|Некоторые локации труднодоступны
|Уединение и эстетика
|Места нужно бронировать заранее
FAQ
Можно ли приехать с детьми?
Да, многие глэмпинги предлагают семейные домики с дополнительными кроватями и детскими зонами.
Есть ли Wi-Fi и электричество?
В большинстве глэмпингов есть розетки и интернет, но в некоторых местах связь может быть ограничена.
Можно ли привезти питомца?
Многие глэмпинги "pet-friendly", но лучше уточнить правила заранее.
Сколько стоит проживание?
Средняя стоимость ночи — от 5 000 до 12 000 рублей в зависимости от локации и сезона.
