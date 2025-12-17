Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ледник
Ледник
© Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 15:25

Лёд тронулся, но это только начало: 2041 год готовит планете неприятный сюрприз

Около 2000 ледников могут исчезнуть за один год — Nature Climate Change

Ледники, формировавшие облик планеты на протяжении тысячелетий, стремительно уходят в прошлое. Учёные предупреждают, что уже в ближайшие десятилетия мир может пройти точку максимальных потерь ледяных массивов. От того, насколько эффективно человечество сдержит потепление, зависит, сколько из них уцелеет к концу века. Об этом сообщает Nature Climate Change.

Что означает пик исчезновения ледников

Ледники — это древние скопления льда на вершинах гор и в полярных регионах, которые медленно движутся вниз под собственной тяжестью, напоминая замёрзшие реки. Их существование зависит от баланса между накоплением снега и таянием. Рост глобальных температур разрушает этот механизм: снега становится меньше, а внутреннее таяние ускоряется, из-за чего ледники сокращаются и отступают.

Исследователи называют "пиком исчезновения ледников" момент, когда количество ледников, полностью исчезающих за один год, достигает максимума. После этой точки ледников останется значительно меньше, и процесс потерь станет менее массовым лишь потому, что исчезать будет уже почти нечему.

Как климат определяет масштабы потерь

Учёные Швейцарской высшей технической школы Цюриха проанализировали несколько климатических сценариев — от сдерживания потепления до его дальнейшего усиления. Если рост температуры удастся ограничить уровнем 1,5 °C, пик исчезновения ледников, по их оценкам, наступит около 2041 года. В этот период за один год может исчезнуть примерно 2000 ледников.

Однако текущая траектория развития указывает на более жёсткий сценарий. При повышении глобальной температуры до 4 °C пик сместится к 2055 году, а ежегодные потери возрастут до 4000 ледников. При этом последствия будут крайне неравномерными. В Альпах к 2100 году может сохраниться лишь около 1 процента ледников, в Скалистых горах — менее одного процента, а в Андах и Центральной Азии суммарные потери превысят 90 процентов.

"Впервые мы смогли определить, когда исчезнет каждый ледник на Земле", — отметил ведущий автор исследования, профессор гляциологии Ландер Ван Трихт, говорится в заявлении Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Глобальные процессы и скрытые факторы

Таяние ледников усиливается не только из-за роста средней температуры. Всё большую роль играют атмосферные и океанические процессы, перераспределяющие тепло по планете. Так, учёные фиксируют влияние таких явлений, как атмосферные реки в Антарктиде, которые приносят тёплый и влажный воздух в регионы, ранее отличавшиеся стабильным холодом.

Дополнительные подсказки о механизмах ускоренного таяния дают и косвенные данные. Анализ показывает, что даже микроскопические примеси, включая космическую пыль в арктическом льду, позволяют восстановить историю климатических сдвигов и понять, как быстро менялись условия на планете в прошлом.

Почему исчезновение ледников затрагивает всех

Хотя таяние отдельных ледников само по себе не приводит к резкому росту уровня Мирового океана, совокупные потери крупных ледяных массивов способны ускорить этот процесс. Но ещё более ощутимыми станут региональные последствия. Даже небольшие ледники играют ключевую роль в жизни местных сообществ, обеспечивая питьевую воду, поддерживая сельское хозяйство, гидроэнергетику и туризм.

Их исчезновение угрожает водной безопасности и экономической устойчивости целых регионов, особенно в горных районах. Люди, чья жизнь десятилетиями была связана с сезонным таянием льда, могут оказаться в уязвимом положении.

"Каждый ледник связан с конкретным местом, историей и людьми, которые переживают его исчезновение. Именно поэтому мы работаем как над защитой оставшихся ледников, так и над сохранением памяти о тех, которых больше нет", — подчеркнул Ландер Ван Трихт.

Массовое таяние ледников постепенно превращается из абстрактной климатической проблемы в реальный вызов для экосистем и человеческих сообществ, последствия которого будут ощущаться ещё многие десятилетия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Геологи нашли под Бермудами необычный слой пород между корой и мантией — Geophysical Research Letters сегодня в 5:19
Бермудский треугольник оказался не мистикой: под островами нашли то, чего там быть не должно

Учёные нашли под Бермудами необычный слой пород, который может объяснить, почему океаническое поднятие сохраняется миллионы лет без вулканов.

Читать полностью » Оптическое послесвечение гамма-всплеска зафиксировали астрономы МГУ — ТАСС сегодня в 3:42
Вселенная моргнула — и её успели заметить: редкое свечение выдало смерть исполинской звезды

Российские астрономы первыми зафиксировали оптическое послесвечение гамма-всплеска — редкий сигнал гибели массивной звезды во Вселенной.

Читать полностью » Расширение Вселенной растянуло свет сверхновой на месяцы — учёные сегодня в 3:25
Свет из древности пробил Вселенную и переписал космическую историю за одну вспышку

Учёные зафиксировали вспышку, пришедшую из глубины космоса спустя миллиарды лет, и теперь пытаются понять, почему древняя сверхновая так похожа на современную, несмотря на возраст Вселенной.

Читать полностью » Мозг при психозе производит хаотичные нейронные всплески — Molecular Psychiatry сегодня в 1:13
Шизофрения бьет током: нейронные сети взрываются хаотичными всплесками

Учёные обнаружили "мозговые потрясения" при психотических расстройствах. Новые данные объясняют, как нарушается работа нейронных сетей и почему это важно.

Читать полностью » Археологи обнаружили масштабный пограничный комплекс в Сибири — ZME Science вчера в 23:25
Не Китай и не Рим: в горах Сибири всплыл каменный исполин неизвестной цивилизации

В Горном Алтае обнаружена система древних стен высотой до восьми метров. Почему её сравнивают с Валом Адриана и кто мог построить Великую стену Сибири.

Читать полностью » Скорость солнечного ветра ускорила начало магнитной бури на Земле — ИКИ РАН вчера в 22:20
Солнце сыграло на опережение: магнитная буря может начаться раньше прогноза

Учёные фиксируют резкое ускорение солнечного ветра, которое может изменить сроки начала магнитной бури и повлиять на геомагнитную обстановку.

Читать полностью » Массовая гибель каспийских тюленей вызывает общественный резонанс — Newsbomb вчера в 21:19
Тюлени умирают, но никто не спрашивает почему: трагедия на Каспии ставит под сомнение защиту природы

На побережье Каспийского моря вновь обнаружены сотни погибших тюленей. Власти и экологи ищут причины трагедии, которая вызывает всё больше вопросов.

Читать полностью » Новый телескоп NASA откроет скрытые области Млечного Пути — астрономы вчера в 20:14
Человечество получит карту небес заново: NASA соберёт свет 20 миллиардов звёзд

Новый телескоп NASA способен увидеть сквозь космическую пыль и раскрыть миллиарды звёзд Млечного Пути. Учёные ждут открытия, которое изменит науку.

Читать полностью »

Новости
Общество
Мошенника можно распознать по внешним признакам — психолог Абравитова
Туризм
Власти Шри-Ланки подтверждают безопасность курортов после циклона — Турпром
Спорт и фитнес
Комплекс Murph укрепил мышцы и повысил психологическую устойчивость — Men’s Health
Садоводство
Правильный полив нарциссов в горшке обеспечивает продолжительное цветение — Сад и огород
Питомцы
Кошки точат когти для снятия стресса и маркировки территории — Patas da Casa
Общество
Рентабельность яиц в РФ упала почти в семь раз — эксперт Корягина
Общество
Лурье встретила решение суда в кругу семьи — адвокат Свириденко
Туризм
Грузию назвали перспективным направлением 2026 года — эксперт по путешествиям Тейлор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet