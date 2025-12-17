Лёд тронулся, но это только начало: 2041 год готовит планете неприятный сюрприз

Ледники, формировавшие облик планеты на протяжении тысячелетий, стремительно уходят в прошлое. Учёные предупреждают, что уже в ближайшие десятилетия мир может пройти точку максимальных потерь ледяных массивов. От того, насколько эффективно человечество сдержит потепление, зависит, сколько из них уцелеет к концу века. Об этом сообщает Nature Climate Change.

Что означает пик исчезновения ледников

Ледники — это древние скопления льда на вершинах гор и в полярных регионах, которые медленно движутся вниз под собственной тяжестью, напоминая замёрзшие реки. Их существование зависит от баланса между накоплением снега и таянием. Рост глобальных температур разрушает этот механизм: снега становится меньше, а внутреннее таяние ускоряется, из-за чего ледники сокращаются и отступают.

Исследователи называют "пиком исчезновения ледников" момент, когда количество ледников, полностью исчезающих за один год, достигает максимума. После этой точки ледников останется значительно меньше, и процесс потерь станет менее массовым лишь потому, что исчезать будет уже почти нечему.

Как климат определяет масштабы потерь

Учёные Швейцарской высшей технической школы Цюриха проанализировали несколько климатических сценариев — от сдерживания потепления до его дальнейшего усиления. Если рост температуры удастся ограничить уровнем 1,5 °C, пик исчезновения ледников, по их оценкам, наступит около 2041 года. В этот период за один год может исчезнуть примерно 2000 ледников.

Однако текущая траектория развития указывает на более жёсткий сценарий. При повышении глобальной температуры до 4 °C пик сместится к 2055 году, а ежегодные потери возрастут до 4000 ледников. При этом последствия будут крайне неравномерными. В Альпах к 2100 году может сохраниться лишь около 1 процента ледников, в Скалистых горах — менее одного процента, а в Андах и Центральной Азии суммарные потери превысят 90 процентов.

"Впервые мы смогли определить, когда исчезнет каждый ледник на Земле", — отметил ведущий автор исследования, профессор гляциологии Ландер Ван Трихт, говорится в заявлении Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Глобальные процессы и скрытые факторы

Таяние ледников усиливается не только из-за роста средней температуры. Всё большую роль играют атмосферные и океанические процессы, перераспределяющие тепло по планете. Так, учёные фиксируют влияние таких явлений, как атмосферные реки в Антарктиде, которые приносят тёплый и влажный воздух в регионы, ранее отличавшиеся стабильным холодом.

Дополнительные подсказки о механизмах ускоренного таяния дают и косвенные данные. Анализ показывает, что даже микроскопические примеси, включая космическую пыль в арктическом льду, позволяют восстановить историю климатических сдвигов и понять, как быстро менялись условия на планете в прошлом.

Почему исчезновение ледников затрагивает всех

Хотя таяние отдельных ледников само по себе не приводит к резкому росту уровня Мирового океана, совокупные потери крупных ледяных массивов способны ускорить этот процесс. Но ещё более ощутимыми станут региональные последствия. Даже небольшие ледники играют ключевую роль в жизни местных сообществ, обеспечивая питьевую воду, поддерживая сельское хозяйство, гидроэнергетику и туризм.

Их исчезновение угрожает водной безопасности и экономической устойчивости целых регионов, особенно в горных районах. Люди, чья жизнь десятилетиями была связана с сезонным таянием льда, могут оказаться в уязвимом положении.

"Каждый ледник связан с конкретным местом, историей и людьми, которые переживают его исчезновение. Именно поэтому мы работаем как над защитой оставшихся ледников, так и над сохранением памяти о тех, которых больше нет", — подчеркнул Ландер Ван Трихт.

Массовое таяние ледников постепенно превращается из абстрактной климатической проблемы в реальный вызов для экосистем и человеческих сообществ, последствия которого будут ощущаться ещё многие десятилетия.