Ветеринары в шоке: простой трюк с едой помогает дать таблетку даже самой хитрой собаке
Рано или поздно с этой задачей сталкивается каждый владелец собаки. Будь то ежемесячная таблетка от глистов и блох, курс антибиотиков или обезболивающее — уговорить питомца проглотить невкусную пилюлю бывает невероятно сложно. Многие вспоминают сцену из "Операции "Ы", где Шурик тщетно пытается впихнуть снотворное в колбасу для умного пса. К счастью, существуют проверенные и более эффективные способы, которые помогут провести процедуру быстро и без лишнего стресса для обоих.
Маскировка в еде: классика жанра
Самый очевидный и гуманный способ — спрятать таблетку в чем-то очень вкусном. Однако и здесь есть свои хитрости, которые повышают шансы на успех.
Прежде всего, внимательно прочитайте инструкцию к препарату. Некоторые лекарства, особенно гормональные или предназначенные для лечения щитовидной железы, нельзя смешивать с пищей, так как это может нарушить их всасывание и эффективность.
Если запретов нет, действуйте так:
-
Выберите "правильное" угощение. Идеально подходит что-то мягкое, липкое и очень ароматное, что собака проглотит, не разжевывая. Это может быть кусочек сливочного масла, мягкого сыра, паштета, фарша, кусочка вареной куриной печени или специального влажного корма.
-
Полностью спрячьте таблетку. Не просто положите ее сверху, а слепите вокруг нее небольшой шарик, чтобы запах и вкус лекарства не отпугнул питомца.
-
Предложите собаке несколько "чистых" кусочков лакомства, чтобы она расслабилась и вошла во вкус, а затем незаметно дайте тот, что с "сюрпризом".
-
Проследите, чтобы угощение было съедено. Иногда хитрые псы могут незаметно выплюнуть таблетку на пол, поэтому лучше какое-то время понаблюдать за питомцем.
Использование таблеткодавателя: гарантированный результат
Для самых умных, хитрых или просто привередливых собак, которые умудряются выедать лакомство и выплевывать таблетку, существует специальное приспособление — таблеткодаватель (пиллер). Он выглядит как шприц с мягким силиконовым наконечником вместо иглы.
Этот инструмент — настоящая палочка-выручалочка, которая делает процесс быстрым и безопасным для ваших пальцев. Как им пользоваться?
-
Надежно зафиксируйте таблетку в держателе на конце устройства.
-
Спокойно и уверенно откройте пасть собаке, надавив на беззубый край сбоку.
-
Быстро, но без резких движений, поместите таблеткодаватель как можно глубже на корень языка. Именно на корень — если таблетка останется на середине языка, собака легко ее выплюнет.
-
Нажмите на поршень, чтобы "выстрелить" таблетку.
-
Немедленно закройте пасть собаки и приподнимите ее морду вверх. Легко погладьте ее по горлу — это стимулирует глотательный рефлекс.
-
Обязательно тут же похвалите питомца и дайте ему вкусное поощрение без таблетки, чтобы создать положительное подкрепление.
Метод "ручной подачи": для уверенных владельцев
Если под рукой нет специального приспособления, а дать таблетку нужно срочно, можно воспользоваться "ручным" методом, который используют ветеринары. Он требует некоторой сноровки и уверенности.
-
Встаньте сбоку от собаки, чтобы она вас видела. Не подходите спереди — это может быть воспринято как угроза.
-
Одной рукой обхватите морду сверху и аккуратно, но твердо надавите на беззубый край челюсти, чтобы собака открыла пасть.
-
Другой рукой быстро положите таблетку как можно дальше на основание языка.
-
Закройте пасть и придерживайте ее закрытой, продолжая держать морду слегка приподнятой.
-
Поглаживайте горло, пока не увидите, как собака сглотнула. Можно слегка подуть ей на нос — это тоже провоцирует глотательное движение.
Растворение и смешивание: для тех, кто не может проглотить
Некоторые таблетки (но далеко не все!) можно растолочь в порошок и смешать с небольшим количеством очень вкусного и сильнопахнущего корма, например, с детским мясным пюре, сгущенкой (если нет противопоказаний) или влажным собачьим паштетом. Важно, чтобы собака съела всю порцию без остатка.
Другой вариант — растворить таблетку в небольшом количестве воды и с помощью шприца без иглы влить раствор за щеку собаке. Этот способ хорошо подходит для мелких пород или щенков.
Плюсы и минусы разных методов
|Плюсы
|Минусы
|Маскировка в еде: максимально комфортен для собаки, не требует сноровки.
|Не подходит для горьких таблеток. Собака может раскусывать и выплевывать лекарство.
|Таблеткодаватель: самый надежный способ, безопасен для пальцев хозяина, быстр.
|Требует покупки аксессуара. Нужна небольшая практика, чтобы научиться им пользоваться.
|Ручной метод: не требует дополнительных приспособлений, работает в любых условиях.
|Требует уверенности и сноровки. Есть риск быть укушенным, если собака нервничает.
|Растворение: единственный способ для очень мелких или ослабленных собак.
|Подходит не для всех препаратов (капсулы, таблетки в оболочке нельзя разрушать). Нужно проконтролировать, чтобы вся доза была принята.
А что если…
Если собака категорически отказывается сотрудничать, вырывается, прячется или проявляет агрессию? В этом случае не стоит геройствовать и рисковать своим здоровьем и доверием питомца. Лучше обратиться за помощью к кому-то из членов семьи, чтобы один человек фиксировал собаку, а второй давал лекарство. Если и это невозможно, или речь идет о серьезном курсе лечения, обсудите с ветеринаром альтернативные формы препарата: капли на холку, суспензии с приятным вкусом или инъекции, которые может делать врач.
Советы шаг за шагом: как подготовиться к процедуре
-
Подготовьте всё заранее. Достаньте таблетку из упаковки, приготовьте лакомство или зарядите таблеткодаватель. Суета и поиски в последний момент будут нервировать собаку.
-
Сохраняйте спокойствие. Собаки прекрасно считывают наше эмоциональное состояние. Если вы нервничаете и ждете подвоха, она тоже начнет волноваться. Действуйте уверенно и спокойно.
-
Выберите правильное время. Не пытайтесь дать таблетку возбужденной или только что проснувшейся собаке. Лучше делать это после небольшой прогулки, когда питомец спокоен и расслаблен.
-
Создайте положительное подкрепление. Независимо от выбранного метода, всегда заканчивайте процедуру бурной похвалой и самым желанным лакомством. Это поможет собаке связать прием лекарства с приятными эмоциями.
-
Проверьте, проглочена ли таблетка. После того как собака сглотнула, загляните ей в пасть, чтобы убедиться, что таблетки там нет. Иногда питомцы могут придержать ее за щекой и выплюнуть, когда вы отвернетесь.
Три факта о приеме лекарств собаками
-
Многие современные препараты для собак, особенно от паразитов, выпускаются с ароматизаторами мяса или печени. Это значительно облегчает их маскировку в еде, но и тут находятся гурманы, способные распознать подвох.
-
Собаки имеют почти в два раза больше вкусовых рецепторов, чем люди. Это объясняет, почему они так хорошо чувствуют горький вкус большинства лекарств и с такой подозрительностью относятся к угощениям с "сюрпризом".
-
Ритуал "обмана" с лакомством может негативно сказаться на доверии собаки. Если вы постоянно пытаетесь спрятать в еде то таблетку, то витаминку, питомец может начать с подозрением относиться ко всем угощениям. Чередуйте методы.
FAQ
Как выбрать таблеткодаватель?
Обратите внимание на модели с длинным и мягким силиконовым наконечником — они безопаснее и удобнее. Лучше, если устройство будет разбираться для тщательной мойки. Хорошие отзывы у таких брендов, как Tri-Test и Beaphar.
Сколько стоит таблеткодаватель?
Цена на это простое устройство начинается от 150-200 рублей и редко превышает 500-700 рублей за модели из более качественных материалов. Это незначительная инвестиция по сравнению с потраченными нервами и временем.
Что лучше: давать таблетку до еды или после?
Этот вопрос нужно задать ветеринару, так как все зависит от конкретного препарата. Одни лекарства лучше усваиваются на голодный желудок, другие, наоборот, могут его раздражать, и их дают после кормления.
Исторический контекст
Необходимость давать животным лекарства возникла одновременно с их одомашниванием. В древности для этого использовались в основном отвары трав и настойки, которые было проще подмешать в питье или корм. С развитием ветеринарной фармакологии и появлением таблетированных форм в XIX-XX веках встал вопрос об эффективном скармливании. Долгое время единственными методами были насильственное раскрытие пасти или маскировка в мясе.
Ситуация изменилась с "зеленой революцией" в зооиндустрии во второй половине XX века, когда производители обратили внимание не только на эффективность, но и на удобство применения препаратов. Это привело к появлению первых ароматизированных таблеток и, чуть позже, специализированных устройств — таблеткодавателей, которые перевели сложную и травмоопасную процедуру в разряд бытовых и безопасных манипуляций.
