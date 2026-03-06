Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен
© commons.wikimedia.org by Arezzo Brasil - YouTube is licensed under CC BY 3.0
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 17:19

Торжество дисциплины над годами: жесткая стратегия тренировок возвращает телу Жизель Бюндхен тонус

Когда Жизель Бюндхен выходит на пляж в Майами или появляется на обложке глянца, мир видит не просто супермодель, а триумф дисциплины над временем. В свои 45 лет, будучи матерью троих детей (младший из которых родился совсем недавно), Жизель демонстрирует форму, которая кажется недостижимой для большинства. За этим "сиянием" стоит не только генетика, но и жестко выстроенная биомеханическая стратегия. Она отказалась от беспорядочных нагрузок в пользу системного подхода, где природа встречается с точным расчетом функционального тренинга.

Секрет Бюндхен кроется в понимании того, что система пилатеса превращает кости в надежный каркас, позволяя сохранять подвижность атлета даже при колоссальных нагрузках индустрии моды. Жизель, недавно получившая сертификат инструктора по пилатесу, подчеркивает: важно не количество пота, а глубина нейромышечной связи. Это не просто фитнес — это инвестиция в собственное долголетие, где каждый вдох и каждое движение работают на стабилизацию позвоночника и укрепление глубоких слоев мускулатуры.

"Подход Жизель Бюндхен к тренировкам после сорока лет — это эталонный пример функционального долголетия. Она интуитивно и осознанно перешла от изматывающего кардио к силовому формату и пилатесу. Это критически важно, так как с возрастом мы теряем мышечную массу, и только грамотно выстроенный вектор нагрузки позволяет поддерживать метаболизм на высоком уровне. Пилатес здесь выступает как ювелирный инструмент настройки осанки, без которой любые другие упражнения могут стать травматичными."

фитнес-тренер, эксперт по тренировочным программам и поддержанию формы Анастасия Белова

Природа как биохимический регулятор

Для Жизель "природа — это лекарство" не просто красивая метафора. С точки зрения физиологии, её утренние ритуалы босиком по траве или песку направлены на регуляцию циркадных ритмов и снижение уровня кортизола. В мире, где поток информации не прекращается, такие паузы необходимы для стабилизации нервной системы. Бюндхен понимает: если коварная ошибка мешает сделать талию узкой, корень проблемы часто кроется в хроническом стрессе и избытке висцерального жира, вызванного гормональным дисбалансом.

Исследования подтверждают правоту модели: 120 минут на свежем воздухе в неделю способны существенно укрепить иммунитет и снизить артериальное давление. Бюндхен внедряет эти элементы в свою повседневность органично: от занятий йогой на рассвете до длительных прогулок. Она не борется с телом, а сотрудничает с ним, используя естественные рычаги восстановления, которые доступны каждому.

Силовые тренировки и джиу-джитсу: новые правила

В 45 лет Жизель сделала то, о чем раньше даже не помышляла — она пошла в "железную зону". Силовые тренировки стали фундаментом её режима. Это осознанный выбор: базовые элементы программы превращают часы в зале в результат, обеспечивая плотность костей и мышечный тонус, который невозможно получить только лишь растяжкой. Комбинируя веса с практикой джиу-джитсу, она развивает не только силу, но и взрывную реакцию, необходимую для активного сёрфинга, которым она планирует заниматься и в 90 лет.

Важно понимать, что тренировки супермодели — это не хаотичный набор упражнений. Она фокусируется на функциональности. Например, зная, что правильный вектор нагрузки заменяет часы в спортзале, Жизель уделяет внимание технике выполнения каждого приседа и тяги. Это позволяет ей избегать травм и сохранять симметрию тела, что критически важно в её профессии.

"Жизель абсолютно права, делая акцент на гибкости и пилатесе для своего сына-атлета. Часто молодые спортсмены зациклены на объеме, забывая, что неправильные привычки сковывают ваше тело и ограничивают амплитуду движений. Работа над мобильностью суставов — это то, что позволяет Жизель оставаться в форме супермодели, несмотря на возраст и перенесенные операции на спине. Это баланс между силой и эластичностью."

специалист по функциональному тренингу, эксперт по развитию силы и подвижности Виктория Парамонова

Восстановление и заземление: циркадные ритмы

Для Бюндхен фитнес не заканчивается в зале. Она рассматривает тело как дар, требующий бережного ухода. Даже самые простые действия, такие как обычный подъем со стула, в её философии превращаются в элемент контроля и осознанности. Её новый статус амбассадора Garnier лишь подтверждает её стремление к естественности и открытости инновациям, которые помогают сохранять здоровье кожи и волос изнутри.

Дисциплина, выработанная с 14 лет, теперь работает на неё. Умение слышать сигналы своего организма и вовремя переходить от интенсивных нагрузок к медитативным практикам — это и есть ключ к тому "сиянию", которое Жизель излучает. Она не гонится за рекордами на штанге, понимая, что жим лёжа после сорока требует отказа от тактики молодых. Её путь — это гармония, подкрепленная наукой и глубоким уважением к биологии человека.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Сколько времени Жизель уделяет тренировкам? Бюндхен тренируется практически каждый день, чередуя дисциплины: от пилатеса до джиу-джитсу, уделяя внимание не только силе, но и мобильности.

Зачем супермодели диплом инструктора по пилатесу? Это было личным вызовом после операции на спине и желанием помочь своим детям правильно развиваться физически.

Правда ли, что она занимается только на природе? Природа — её приоритет для заземления, но силовые блоки она часто проводит в профессионально оборудованных залах Флориды.

Проверено экспертом: фитнес-тренер, эксперт по тренировочным программам Анастасия Белова и специалист по функциональному тренингу Виктория Парамонова.

Читайте также

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мышцы растут в тишине и контроле: правильный вектор нагрузки заменяет часы в спортзале вчера в 10:29

Биомеханика тела требует не бесконечных повторений, а точного импульса, который можно уместить в короткую сессию при знании четырех фундаментальных векторов силы.

Читать полностью » Ремень жмёт, а пресс не спасает: коварная ошибка мешает сделать талию узкой и подтянутой вчера в 9:29

Стандартные скручивания и планки часто не приносят желаемого результата, но работа с глубокими слоями мышц и осанкой способна преобразить фигуру без коврика.

Читать полностью » Шпагат — это не про наклон: неправильные привычки сковывают ваше тело и подвижность вчера в 0:31

Узнайте, как вернуть гибкость и устранить факторы, сковывающие ваше тело, с помощью простых приемов.

Читать полностью » Стул превращается в тренажёр: привычный подъем с дивана укрепляет мышцы и спасает суставы от боли 04.03.2026 в 23:44

Для запуска метаболизма и укрепления тела не нужны штанги и абонементы, ведь даже обычный стул и стена могут стать эффективными инструментами трансформации.

Читать полностью » Математика тела вместо скучного фитнеса: система пилатеса превращает кости в надежный каркас 04.03.2026 в 22:40

За привычной растяжкой скрывается жесткая технология выживания для спины, которая меняет структуру движения и плотность тканей за несколько недель практики.

Читать полностью » Штанга диктует свои правила: жим лёжа после сорока лет требует отказа от тактики молодых 04.03.2026 в 20:34

Узнайте, какой вес на штанге считается нормой для зрелого мужчины и какие изменения в технике помогут сохранить суставы здоровыми при работе с железом.

Читать полностью » Зеркало не врёт — мышцы не растут: базовые элементы программы превращают часы в зале в результат 04.03.2026 в 16:49

Часы в спортзале проходят впустую, если программа игнорирует биомеханический баланс и базовые циклы. Узнайте, какие элементы превращают хаос сетов в четкий рельеф.

Читать полностью » Фитбол под животом и эффект марафона: голливудский метод сжигает лишнее без тяжёлых гантелей 04.03.2026 в 12:44

Актриса раскрыла методику поддержания формы, которая требует минимум оборудования и времени, превращая обычную гостиную в эффективную зону для тренинга.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Тело объявило тихий бойкот: состояние после пробуждения выдаёт скрытые проблемы с щитовидкой
Недвижимость
Чужой угол становится своим: покупка доли в квартире превратилась в сложный квест для заемщика
Туризм
Ловкость игры с бюджетом: как Таиланд в марте предлагает самые необычные маршруты для экономии
Красота и здоровье
Сладость без расплаты за удовольствие: новый продукт заменяет сахар без вреда для сосудов
Садоводство
Газон весной: когда пора действовать, чтобы споры мха не захватили участок
Недвижимость
Белизна возвращается без боя: три копеечных компонента выгоняют серый налет из глубины волокон
Красота и здоровье
Зеркало больше не радует: привычки мегаполиса незаметно превращают лицо в сухую маску
Авто и мото
Железо даёт осечку даже у фаворитов: маленькая деталь в конструкции может обернуться большой бедой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet