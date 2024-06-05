Никулинский суд удовлетворил заявку Олега Эйдельштейна по вопросу признания отцовства российского политика, основателя и главы ЛДПР Владимира Жириновского. От каких-либо высказываний истец отказался.

Изначально Олег Эйдельштейн не раскрывал тайну и не собирался заявлять о своём родстве с Владимиром Жириновским. Всё поменялось в тот момент, когда он стал кандидатом в парламент Северной Осетии. Год назад Олег Эйдельштейн подал иск в суд. Мужчина хотел, чтобы он был официально признан сыном Владимира Жириновского. Внебрачный ребёнок рассчитывал получить долю наследства от умершего. Изначально суд отказал ему в заявлении.

Сам Олег Эйдельштейн был рождён в 1986 году. Его мать Жанна Газдарова, у которой корни из Северной Осетии, ни дня в жизни не числилась женой Владимира Жириновского. Недавно российская общественно-политическая газета «Комсомольская правда» написала о том, что пара познакомилась на Кубе. Как оказалось, определённое время бывший глава ЛДПР был там по рабочим вопросам.

Изначально Олег Эйдельштейн взял фамилию по линии материи. Однако позже он решил её поменять и оформил себе отцовскую фамилию. В первые годы 2000-х внебрачный сын пошёл учиться в МГОУ. Спустя несколько лет Олег Эйдельштейн приступил к обучению в Дипломатической академии МИД России.

Олег Эйдельштейн не первый раз находится в центре внимания журналистов. Три года назад внебрачный сын устроил дебош прямо в ресторане, за что был задержан правоохранительными органами.

Фото: State Duma of the Russian Federation / State Duma (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)