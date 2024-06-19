Российские гиперзвуковые ракеты могут долететь от Москвы до Берлина всего за 5 минут, заявил эксперт из Ассоциации аэрокосмической промышленности Маркус Циглер телеканалу n-tv.

"Маршрут Москва - Берлин.пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина, который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина - 20 минут", - рассказал он.

Эксперт отметил, что гиперзвуковое оружие способно переложить ход будущих военных конфликтов.

В публикации отмечается, что современное гиперзвуковое оружие уже не получится полностью контролировать. Телеканал приводит мнение генерала НАТО Кристиана Бадиа, который призвал активно развивать защиту от этого вида ракет.

Ранее Вашингтон одобрил продажу ракет и беспилотников Тайваню на 300 млн долларов.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).