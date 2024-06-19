Российские гиперзвуковые ракеты могут долететь от Москвы до Берлина всего за 5 минут, заявил эксперт из Ассоциации аэрокосмической промышленности Маркус Циглер телеканалу n-tv.
"Маршрут Москва - Берлин.пять минут оттуда досюда. Даже от Пекина, который, как говорят, находится бесконечно далеко, до Берлина - 20 минут", - рассказал он.
Эксперт отметил, что гиперзвуковое оружие способно переложить ход будущих военных конфликтов.
В публикации отмечается, что современное гиперзвуковое оружие уже не получится полностью контролировать. Телеканал приводит мнение генерала НАТО Кристиана Бадиа, который призвал активно развивать защиту от этого вида ракет.
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).
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