Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
имбирь
имбирь
© pxhere
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 12:50

Всего один имбирный шот в день — и утро начинается по-другому: организм словно просыпается

Имбирный шот готовят из свежих корней без порошков

Зимой кажется, что кто-то рядом постоянно простужен, а усталость держится даже после выходных. На фоне стресса, нехватки сна и не самого сбалансированного питания многие ищут простые домашние способы поддержать себя. Один из самых обсуждаемых вариантов — "имбирный шот": концентрированный напиток из свежих ингредиентов, который легко приготовить и включить в привычный режим. Об этом сообщает Каллиопи Спанакидо.

Почему иммунитет зимой ощущается "на пределе"

Современный ритм жизни часто складывается из долгих часов сидячей работы, редких тренировок и еды, в которой не всегда хватает полезных веществ. Отдельную роль играет хронический стресс: постоянное напряжение поддерживает выработку гормонов стресса, а в долгой перспективе это может ослаблять естественные защитные механизмы организма.

Дополнительным фактором автор называет дефицит витаминов и микроэлементов, прежде всего витамина C и цинка. На этом фоне простуды случаются чаще, а восстановление затягивается, оставляя ощущение "вялости" и снижения энергии.

Имбирь как основа домашнего тоника

Имбирь веками использовали в разных культурах как согревающее средство и ингредиент с противовоспалительными свойствами. В традиционной практике его применяли для поддержки пищеварения, облегчения тошноты и общего укрепления. В тексте отмечается, что активные компоненты имбиря стимулируют кровообращение и помогают организму "включаться" быстрее — именно поэтому он стал базой для концентрированных напитков.

Что такое имбирный шот и в чём его идея

Имбирный шот — это небольшой, но насыщенный по вкусу напиток из свежего имбиря и дополнительных ингредиентов. Его смысл — получить высокую концентрацию компонентов быстро, без сложных схем и длительных приготовлений. Многие связывают с таким напитком ощущение тепла и бодрости и считают его удобной поддержкой в сезон простуд.

Рецепт имбирного шота

В исходном материале предлагается следующий набор ингредиентов:

  • 150 г свежего имбиря (не порошок)
  • 2 чайные ложки куркумы
  • 1 лимон
  • 1 яблоко
  • 3 зубчика чеснока
  • 1,5 литра воды
  • 1 чайная ложка перца

Как приготовить

Все ингредиенты тщательно моют. Имбирь, куркуму, яблоко и лимон нарезают мелкими кусочками; если продукты органические, кожуру можно не снимать. Всё кладут в блендер, добавляют воду и перец и взбивают около 20 секунд до однородности. Затем смесь процеживают через плотный дуршлаг или ткань и хорошо отжимают. Напиток переливают в бутылку и хранят в холодильнике до недели. В тексте рекомендуется пить по два стакана в день.

Как встроить напиток в день

Самым удобным временем автор называет утро — когда организму нужен "старт" и проще закрепить привычку. Имбирный шот можно поставить в один ряд с утренним стаканом воды или чашкой чая: так вероятность регулярности выше, а ритуал не выглядит как отдельная сложная задача.

Автор Павел Лебедев
Павел Лебедев — шеф-повар и технолог (РТУ МИРЭА). Эксперт в ресторанном консалтинге и качестве продуктов. 15+ лет опыта в индустрии HoReCa.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Замороженная вишня дает смузи вкус десертного пирога — Tasting Table 23.01.2026 в 16:49
Готовлю вишнёвый смузи за минуты — на вкус как настоящий пирог

Секрет вкусного десертного смузи прост: три ингредиента — вишня, молоко и ваниль. Замороженная вишня делает текстуру кремовой, вкус как пирог, а подача — быстро.

Читать полностью » Предварительное отваривание картофеля усиливает хруст при запекании — Tasting Table 23.01.2026 в 12:09
Картофель в духовке больше не размокает: один приём — и корочка хрустит, как в ресторане

Запечённый картофель с хрустящей корочкой: поднимите температуру до 200°C и попробуйте предварительное отваривание 8–10 минут — простой способ стабильного результата.

Читать полностью » Маскарпоне делает смузи кремовым без кислинки — The Takeout 23.01.2026 в 8:12
Смузи превратился в десерт за минуту: одна ложка этого сыра меняет текстуру до неузнаваемости

Узнайте, как одна ложка маскарпоне превращает обычный смузи в кремовый десерт: нейтральный вкус, шелковистая текстура и без сахара.

Читать полностью » Дип из печёного перца и феты готовят за несколько минут — Chowhound 22.01.2026 в 16:09
Запекла красный перец и смешала с одним солёным ингредиентом — дип исчез со стола быстрее, чем чайник закипел

Дип из печёного красного перца и феты: быстрый рецепт для мезе, перекуса и гостей — как собрать дымную сладость перца и сливочность феты за минуты.

Читать полностью » Жареное под запретом: вот так должен выглядеть рацион пожилого человека 22.01.2026 в 13:24

Диетолог Елена Соломатина рассказала NewsInfo, какие продукты должны составлять основу рациона пожилого человека.

Читать полностью » В соус для свинины добавляют яблочный сидр и гочуджан — Tasting Table 22.01.2026 в 10:24
Свиная лопатка распалась под вилкой — секрет был не в времени, а в дуэте для соуса

Тушёная свинина из лопатки с яблочным сидром и гочуджаном — домашний рецепт, где шаосин и соевый соус делают соус глубже, а мясо тает под вилкой.

Читать полностью » Замороженную клубнику пюрируют с сахаром для корейского напитка — The Takeout 22.01.2026 в 2:30
Корейское клубничное молоко взорвало иннтернет — дома делается за минуты, но главный секрет в основе

Корейское клубничное молоко — домашний хит: всего из свежей или замороженной клубники, сахара и молока. Рецепт, варианты, лайфхаки и идеи подачи.

Читать полностью » Бекон рекомендуют начинать жарить с тонким слоем воды в сковороде — The Kitchn 21.01.2026 в 15:13
Бекон стал хрустящим по всей длине — один "странный" шаг в начале решает всё

Хотите ровно прожаренный бекон без брызг и "жевательного" жира? Попробуйте начать готовку с 1/4 стакана этой жидкости — эффект заметен сразу.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Неприхотливые сорта моркови дают стабильный урожай в разных условиях — огородники
Садоводство
Урожайные сорта огурцов для дачников отобрали к сезону — агрономы
Туризм
Волк погнался за сноубордистом на горнолыжной трассе Домбая — очевидцы
Туризм
Спрос на поездки в горы вырос на февральские и мартовские праздники — аналитики
Туризм
Зимние семейные поездки по России уложились в бюджет до 30 тыс рублей — аналитики
Туризм
Восемь россиян могут депортировать за туры в парках Патагонии
Красота и здоровье
Драматические фильмы помогают прожить эмоции через сюжет — Vogue
Авто и мото
Палитру цветов автомобильных номеров предложили расширить — автоэксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet