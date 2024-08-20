Атлет Белявский заявил, что не поддерживает российских спортсменов на ОИ-2024

Гимнаст из России, обладатель золота Олимпийских игр 2020 года в Токио в составе мужской национальной сборной Давид Белявский отказался поддерживать россиян на Олимпиаде-2024.
Он считает, что каждый спортсмен сам для себя принял решение о том, стоит ли выступать на этих соревнованиях.
"Это их выбор, захотели и поехали. Я даже не следил, кто поехал", — цитирует гимнаста Metaratings.
Напомним, что Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа. Россияне выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.
Фото: commons. wikimedia.org/Martin Rulsch, Wikimedia Commons (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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