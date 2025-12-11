Бритва хуже туалетной бумаги: шесть подарков, которые точно обрадуют человека с абсолютно всем

С приближением Нового года многие сталкиваются с вечной проблемой: что выбрать в подарок тому, у кого, кажется, "всё есть"? А ещё сложнее — когда человек прямо заявляет: "Мне ничего не надо". Обозревали NewsInfo.Ru поговорили с экспертами и выяснили, что стоит и категорически не стоит дарить, согласно правилам этикета, и почему люди так упорно отказываются от презентов.

По просьбе нашего издания президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова составила список безошибочных подарков для тех, кто утверждает, что у них "всё есть". Как отметила эксперт, этикет запрещает дарить слишком дорогие подарки на новогодние праздники. При этом презенты должны быть не просто символическими, но красивыми и способными обрадовать получателя.

Так, в этом списке находятся:

Красиво оформленные сладости.

Книги в хорошем переплёте.

Цветы (если мы говорим о женщинах-получателях).

Ювелирные украшения.

Предметы фарфора и столового серебра. При этом речь идёт не о громоздких сервизах, а об отдельных предметах, например, чайной или кофейной паре, либо сырной доске.

Шампанское

Говоря о последнем собеседник NewsInfo.Ru отметила, что "шампанское всегда безошибочный вариант, потому что это всегда пригодится человеку в жизни, отметить какой-то праздник, повод".

Подарки-табу: что категорически нельзя дарить?

Холгова подчеркнула, что есть подарки, которые ни в коем случае нельзя дарить на Новый год и Рождество, поскольку они могут приравниваться к предметам домашнего обихода.

"Пену для бритья, дезодорант. Это такие подарки, которые могут приравняться каким-то предметам в домашнем хозяйстве, как швабра, как туалетная бумага. Никому же в голову не придет подарить человеку туалетную бумагу. Но вот точно так же не должно приходить в голову подарить кому-то пену для бритья или бритвенный станок или дезодорант. Эти предметы человек сам себе покупает", — пояснила Альбина Холгова.

Пена для бритья оказалась в списке худших подарков

Также в списке запрещённых подарков находится парфюм. Его можно дарить только очень близким друзьям или родственникам, если есть абсолютная уверенность в выборе аромата.

"Но если мы не знаем наверняка, то тогда дарить тоже нельзя, потому что вероятность того, что мы прогадаем с ароматом, она очень велика. И тогда получатся просто выброшенные деньги на ветер, человеку это не понравится. Возможно, вообще у человека этот аромат будет вызывать какое-то отторжение, и это отторжение будет невольно связываться именно с нашим именем", — заключила Холгова.

Почему люди отказываются от подарков?

По словам коуча и эксперта по вопросам психологии Ирины Бенетт, у фразы "мне ничего не надо" может быть несколько психологических причин.

1. Влияние воспитания

Один из вариантов связан с тем, что родители в детстве не приучали ребёнка формулировать свои желания. Если мнение детей не спрашивали, говоря: "я лучше знаю", это формировало определённую установку.

"То есть вот их с детства приучают к тому, что их мнение не важно. И это закладывается в бессознательное, и человек, в принципе, потом уже не очень сильно способен что-то желать", — отметила Бенетт в беседе с NewsInfo.Ru.

В результате, в бессознательном человека сидит мысль, что его мнение никого не интересует.

Из-за детской травмы взрослый может считать, что его мнение не интересует

2. Скромность и неудобство

Ещё одна распространённая причина — это скромность, когда человек не привык что-то просить для себя и чувствует себя неудобно.

По сути, по мнению психолога, человек перекладывает ответственность на другого. Это может быть из-за соображений скромности или из-за того, что ему неудобно попросить то, что нужно, и он отдает это право дарителю.

Бенетт подчеркнула, что фраза "мне ничего не надо" является очень опасной, потому что если ничего не сделать, человек может сильно обидеться.

"Мне ничего не надо. Это, как правило, неправда. Ни в коем случае нельзя ничего не дарить. Потом, может быть, очень много обид. Поэтому несколько таких факторов есть", — заключила она.

В итоге, столкнувшись с фразой "мне ничего не надо", важно помнить: по мнению психологов, это почти всегда неправда, а полный отказ от подарка может привести к обидам. Эксперты рекомендуют воспринимать это как перекладывание ответственности, требующее от дарителя инициативы и такта. Выбирая презент, следует строго соблюдать правила этикета, полностью исключив из списка практичные предметы личной гигиены и быта. Вместо этого стоит обратить внимание на универсальные и красивые вещи, такие как изящные сладости, книги в хорошем переплёте или предметы декора. Помните: главный смысл новогоднего подарка — это показать внимание и заботу, а не решить бытовую проблему получателя.