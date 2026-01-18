Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 20:54

Сицилийский город выглядит как декорации к фильму — в 2026 году его попробуют оживить искусством

Джибеллину объявляют первой столицей современного искусства Италии

Джибеллина на Сицилии выглядит так, будто её собрали из декораций к фильму о будущем, которое так и не наступило. Вдоль дорог стоят странные постмодернистские здания и скульптуры, а многие пространства напоминают музей под открытым небом без посетителей. В 2026 году город получает шанс на перезапуск: здесь запускают годовую программу выставок, перформансов и резиденций художников. Об этом пишет Кэтрин Беннетт.

Город-утопия, который застрял между идеей и реальностью

Одним из символов Джибеллины стал Teatro — бетонный "левиафан", задуманный как радикальное общественное пространство. Его построили в первой половине 1980-х, но так и не довели до конца, и десятилетиями он оставался почти пустым. Сейчас площадку готовят к повторному открытию: её хотят сохранить суровой и индустриальной по виду, но сделать безопасной и пригодной для выставок.

"Сейчас это всего лишь скульптура — мы хотим превратить её в здание", — сказал директор программы Андреа Кусумано.

Почему Джибеллина вообще стала арт-городом

История Джибеллины начинается с катастрофы: 14 января 1968 года землетрясение в долине Беличе разрушило старый город. Власти решили строить новый населённый пункт в нескольких километрах и выбрали модель "Нового города" — широкие проспекты, разреженная застройка, ориентация на автомобили. Восстановление шло медленно, люди годами жили во временных лагерях, а новое пространство оказалось чужим привычной сельской жизни.

"Огромная ошибка государства заключалась в скопировании городских моделей, встречающихся в Северной Европе… Внезапно жители оказались в городском ландшафте, который был не похож ни на что из того, что они когда-либо видели", — сказала профессор архитектуры Университета Палермо Алессандра Бадами.

Когда население начало уезжать из-за нехватки работы, мэр Лудовико Коррао в 1970-х сделал ставку на искусство и пригласил известных авторов. Так возникла Джибеллина-Нова — странный гибрид сицилийской глубинки и постмодернистской утопии, где на каждом шагу встречаются необычные здания и объекты.

2026: столица современного искусства и попытка оживить площади

В 2026 году Джибеллина объявлена первой в истории Италии столицей современного искусства. Программа рассчитана на целый год и должна "разморозить" заброшенные здания и общественные пространства. Среди точек внимания — строгая система площадей Sistema delle Piazze, которую местные жители используют редко: архитектура впечатляет, но ей не хватает повседневной жизни и простых функций.

Кусумано подчёркивает, что задача не сводится к туристическому ажиотажу.

"Моя цель — не превратить Джибеллину в город для туристов, которые любят современное искусство, а создать сообщество для художников", — сказал директор программы Андреа Кусумано.

Скепсис внутри города и главный вопрос года

Не все верят, что обновление закрепится. Местный художник Николо Стабиле, выросший на фоне долгого строительства, считает, что после завершения программы пространства снова могут закрыться и вернуться к прежней тишине.

"Как только год закончится, все здания снова закроются. Я в этом уверен", — сказал местный художник Николо Стабиле, отмечается в тексте.

Тем не менее, именно сейчас Джибеллина выглядит как редкий культурный эксперимент "в процессе": леса на фасадах, подготовка площадок, художники, которые пытаются встроить городскую пустоту в новые сценарии. Возможно, город так и останется парадоксом, но в 2026 году у него появляется шанс хотя бы частично вернуть себе жизнь тем, с чего всё когда-то начиналось, — искусством.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

