Автомобиль ДПС
© commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 8:43

Конец эпохи ночных поисков понятых: правила проверки водителей переживают глобальный сдвиг

Когда вечер пятницы заканчивается красными огнями патрульной машины и настойчивым требованием инспектора выйти из-за руля, обстановка накаляется до предела. Поиск понятых, особенно в глухих районах или глубокой ночью, превращает обычную проверку в затяжной конфликт, где стороны теряют время, а нервы водителя сдают быстрее, чем садится аккумулятор на морозе. Законодатели решили оптимизировать этот бюрократический узел, предложив заменить сторонних наблюдателей на объективную видеофиксацию.

"Присутствие понятых зачастую создает почву для лишнего субъективизма в дорожных спорах. Видеозапись с нагрудного регистратора или системы патрульного авто дает куда более четкую картину происходящего, которую потом не переиначишь в суде. Это верный шаг к исключению человеческого фактора из процесса оформления нарушений. Техническое оснащение сегодня позволяет фиксировать происходящее без привлечения случайных свидетелей с улицы".

Инженер-консультант по безопасности Иван Рогов

Замена людей на электронику

Инициатива, представленная главой профильного комитета Госдумы Ярославом Ниловым, преследует цель убрать из правового поля лишние звенья. Понятые, как показывает практика, нередко оказываются людьми случайными или даже ангажированными, что лишь усложняет объективный разбор инцидента. Переход на видеофиксацию с помощью систем типа "Дозор" или обычных видеорегистраторов выглядит логичным ответом на вызовы времени.

В мире, где незаконный тюнинг или неправильно установленные фары фиксируются камерами, наличие записи правонарушения становится весомым аргументом. Видео не имеет интересов, не устает и не может поставить подпись под тем, чего не видело. Это стандарт для современного правового процесса, где электронный файл порой весит больше, чем путанные показания прохожих.

Упрощение бумажной волокиты

Нынешний порядок требует от инспектора ГИБДД заполнения колоссального объема документов при выявлении нетрезвого водителя. В списке — протоколы об отстранении, задержании, направлении на освидетельствование и сам акт. Это напоминает ситуацию, когда качество сборки автомобиля страдает из-за лишних деталей, которые только усложняют конструкцию. Ошибки при заполнении одного из пяти протоколов могут обнулить все усилия правоохранителей.

Законопроект предполагает внедрение гибкой схемы работы. Поправки позволят инспектору объединять данные: делать отметки об отстранении от управления прямо в акте освидетельствования или вносить сведения о задержании машины сразу в протокол об административном правонарушении. Это не просто экономия бумаги, а способ высвободить время сотрудников для патрулирования и реальной работы по безопасности на дорогах.

Технические и правовые нюансы

Любая автоматизация требует контроля, будь то диагностика сложного двигателя или протокол задержания транспортного средства. Важно понимать, что видеозапись должна быть качественной и целостной. Если камера в патрульной машине выйдет из строя в самый неподходящий момент, вопрос о доказательной базе вернется в зону риска, как и некачественное топливо, убивающее мотор прямо за городом.

Водителям стоит помнить: упрощение процесса оформления не означает снижение ответственности. Юридические споры теперь будут строиться не на поиске путаницы в показаниях понятых, а на анализе видеограмм. Стоит также учитывать грядущие реформы ОСАГО и общие изменения законодательства, которые в комплексе меняют привычный уклад автомобильной жизни страны. Оставаться в рамках правил — самый надежный способ избежать проблем с законом.

"Для водителя важно понимать, что видеозапись теперь становится основным документом. Раньше адвокаты могли цепляться к процедурным моментам с привлечением понятых, если те были оформлены с нарушениями. Теперь, если на руках у инспектора есть четкая запись с сертифицированной системы, оспорить факт правонарушения будет крайне сложно. Главное, чтобы сами приборы работали исправно и не требовали постоянных доработок конструкции во время службы".

Аналитик надежности транспорта Дмитрий Сафронов

FAQ

Означает ли это, что понятых отменят полностью?
Речь идет о праве выбирать между привлечением людей и использованием видеофиксации при оформлении нетрезвых водителей.

Когда изменения вступят в силу?
Законопроект принят в первом чтении, поправки принимаются до 1 апреля 2026 года, после чего последует второе и третье чтения.

Проверено экспертом: инженер-консультант по безопасности Иван Рогов

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

