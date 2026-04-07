Оленья кровососка в подмосковном лесу
Андрей Власов Опубликована сегодня в 11:44

Хищник из пустыни держит в страхе Сибирь: южные клещи-преследователи выходят на охоту за людьми

С наступлением весны 2026 года в информационном поле России активно тиражируются слухи о нашествии гигантских клещей рода Hyalomma. Этим паукообразным приписывают феноменальную скорость, способность преследовать человека на больших дистанциях и устойчивость к химическим репеллентам, что вызывает опасения у жителей Сибири. Профессор кафедры зоологии беспозвоночных Томского государственного университета Владимир Романенко проанализировал ситуацию и опроверг теорию о возможности колонизации сибирских территорий южным видом. Ученый подчеркнул, что климатические условия региона не подходят для выживания этих членистоногих, а все данные о смертельной угрозе в Томской области не имеют под собой научных доказательств.

Биология вида и особенности охоты

Клещи рода Hyalomma действительно выделяются среди прочих видов своими габаритами, однако термин "гиганты" в отношении них является преувеличением. Эти паукообразные адаптировались к условиям пустынь и полупустынь, выработав уникальную стратегию поиска добычи. В отличие от лесных клещей, которые предпочитают пассивное ожидание в траве, данные особи ведут себя как активные охотники.

Полевые испытания показывают, что представители рода Hyalomma asiaticum способны визуально фиксировать цель на расстоянии до десяти метров. Они ориентируются по солнечному свету и готовы идти по следу прокормителя продолжительное время. Такая активность делает их более заметными для человека, который почти всегда чувствует перемещение крупного паразита по поверхности кожи, что позволяет вовремя сбросить незваного гостя.

Климатический барьер для миграции

Вопрос о возможности экспансии южных клещей в Сибирь неоднократно поднимался в научной среде, однако история показывает неэффективность попыток акклиматизации. В период Великой Отечественной войны фиксировались случаи завоза этих членистоногих с лошадьми, привезенными из южных регионов. Тогдашние наблюдения профессора Томского университета Михаила Рузского подтвердили: даже самки в стадии активного питания не способны пережить суровую сибирскую зиму.

"Экосистемы умеренных широт создают непреодолимые препятствия для формирования устойчивых популяций клещей, привыкших к экстремально сухому и жаркому климату. Развитие любой популяции требует соблюдения температурных режимов и уровня влажности, которые кардинально отличаются от сибирских показателей. Любые завозные особи, попавшие в Томск случайно, например, с вещами туристов, неизбежно погибают при смене сезонов. Административные и природные факторы здесь работают как надежный барьер против чужеродных биологических угроз".

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов Андрей Власов

Реальная эпидемическая ситуация

В зоологическом сообществе сходятся во мнении, что медийная история о "клещах-мутантах" не подкреплена полевыми данными. Возможный занос отдельных особей через багаж или транспорт не влечет за собой рисков для экосистемы Томской области. Биологические циклы развития Hyalomma нарушаются при попытке закрепиться на новых территориях с другим ландшафтом и климатическим фоном.

Таким образом, для жителей Сибири данные паразиты остаются скорее объектом новостных заголовков, чем реальным фактором эпидемиологического риска. При текущих климатических показателях специалисты рекомендуют не поддаваться панике и концентрироваться на защите от эндемичных видов клещей, которые действительно обитают в лесах региона и представляют стандартную сезонную угрозу. Источник издание"runews24".

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

