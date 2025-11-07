Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пещера Алтынбешик
Пещера Алтынбешик
© commons.wikimedia.org by Gokhan aktas 07 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:06

111 тысяч пауков в одной колонии: экстремальные условия пещеры заставили их объединиться навсегда

Урак: самая большая паутина в мире площадью 106 кв.м сплетена пауками в пещере Греции и Албании

Глубоко в пещере на границе Греции и Албании учёные наткнулись на нечто поистине уникальное — гигантскую колониальную паутину, простирающуюся на площади более 100 квадратных метров. В её переплетениях обитают свыше 111 000 пауков, живущих бок о бок, словно в настоящем "мегаполисе". Это открытие, описанное в журнале Subterranean Biology, уже назвали одним из самых впечатляющих находок в современной арахнологии.

Паутина, которой нет равных

Колоссальная структура, обнаруженная в Серной пещере, представляет собой "лоскутное одеяло" из тысяч воронкообразных паутин, соединённых между собой. Её площадь — 106 квадратных метров, и она полностью расположена в вечной тьме узкого прохода с низким потолком.

"Это первое доказательство колониального поведения у двух распространенных видов пауков и, вероятно, это самая большая паутина в мире", — сказал ведущий автор исследования, биолог Иштван Урак из Венгерского университета Трансильвании Sapientia.

По словам учёного, при виде этого паутинного города невозможно не испытать благоговейного восторга:

"Мир природы всё ещё таит в себе бесчисленное множество сюрпризов… Нужно испытать это самому, чтобы понять, каково это", — поделился Урак.

От случайной находки к научному открытию

Впервые паутину заметили в 2022 году спелеологи Чешского спелеологического общества, исследовавшие каньон Вромонер. Два года спустя учёные вернулись в Серную пещеру уже с научной экспедицией, чтобы провести анализ структуры и собрать образцы.

Исследования показали, что "создателями" гигантской сети являются два вида пауков -

  • Tegenaria domestica (домовой или воронковый ткач),

  • Prinerigone vagans.

Общее число особей, подсчитанных в пещере, превысило 111 тысяч: около 69 000 представителей первого вида и 42 000 второго.

Неожиданное сосуществование

То, что эти два вида делят одну колонию, стало настоящим сюрпризом. В обычных условиях Tegenaria domestica скорее охотится на Prinerigone vagans, чем живёт рядом с ним. Но в полной темноте Серной пещеры правила изменились.

Учёные предполагают, что отсутствие света ухудшило зрение пауков, что снизило уровень агрессии. Вместо конкуренции они сосуществуют, охотясь на мошек, питающихся микробными биоплёнками — слизистыми колониями сероокисляющих бактерий, покрывающих влажные стены пещеры.

Уникальная экосистема под землёй

Серная пещера образована действием серной кислоты, возникшей в результате окисления сероводорода в подземных водах. Через неё протекает богатый серой ручей, питающий экосистему, в которой бактерии, мошки и пауки образуют замкнутую пищевую цепочку.

Анализ кишечного содержимого пауков показал: их диета и микробиом сильно отличаются от сородичей, живущих на поверхности. Внутри пещеры микробное разнообразие гораздо беднее — это результат приспособления к серной среде.

Более того, ДНК-анализ подтвердил, что обитатели пещеры уже генетически отличаются от "обычных" представителей этих видов. Это может означать, что они начали путь к формированию новой, изолированной популяции.

Таблица: уникальные особенности Серной колонии

Характеристика Описание
Местоположение Пограничная зона Греции и Албании
Площадь паутины 106 м²
Количество пауков >111 000
Основные виды Tegenaria domestica, Prinerigone vagans
Питание Мошки, живущие на биоплёнках бактерий
Особенность Совместное существование двух конкурирующих видов
Экологическая среда Серные испарения, отсутствие света

Почему пауки объединились

Учёные считают, что экстремальные условия пещеры - высокая влажность, низкий уровень кислорода, отсутствие света и постоянная концентрация сероводорода — сделали традиционное одиночное существование невозможным. Вместо того чтобы конкурировать, пауки выработали кооперативное поведение, повышающее шансы выживания.

"Некоторые виды демонстрируют поразительную генетическую пластичность, которая проявляется только в экстремальных условиях", — отметил Урак. — "Такие условия могут вызывать поведение, не наблюдаемое в "нормальной” среде".

Вопросы сохранения

Учёные подчеркивают, что колонию необходимо сохранить, несмотря на сложное расположение — пещера находится прямо на границе двух стран. Серная пещера — не только уникальная экосистема, но и естественная лаборатория, позволяющая наблюдать процесс адаптации и колониальности в реальном времени.

Урак и его команда уже планируют новые экспедиции, чтобы исследовать, как изменяется микробиом и поведение пауков на протяжении сезонов и поколений.

Интересные факты

Паук Tegenaria domestica обычно живёт в домах и подвалах, но в пещере создал мегаколонию.

Prinerigone vagans предпочитает открытые пространства, но в подземных условиях адаптировался к полной темноте.

Паутина настолько плотная, что её структура напоминает ткань с тысячами "воронок".

