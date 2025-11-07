111 тысяч пауков в одной колонии: экстремальные условия пещеры заставили их объединиться навсегда
Глубоко в пещере на границе Греции и Албании учёные наткнулись на нечто поистине уникальное — гигантскую колониальную паутину, простирающуюся на площади более 100 квадратных метров. В её переплетениях обитают свыше 111 000 пауков, живущих бок о бок, словно в настоящем "мегаполисе". Это открытие, описанное в журнале Subterranean Biology, уже назвали одним из самых впечатляющих находок в современной арахнологии.
Паутина, которой нет равных
Колоссальная структура, обнаруженная в Серной пещере, представляет собой "лоскутное одеяло" из тысяч воронкообразных паутин, соединённых между собой. Её площадь — 106 квадратных метров, и она полностью расположена в вечной тьме узкого прохода с низким потолком.
"Это первое доказательство колониального поведения у двух распространенных видов пауков и, вероятно, это самая большая паутина в мире", — сказал ведущий автор исследования, биолог Иштван Урак из Венгерского университета Трансильвании Sapientia.
По словам учёного, при виде этого паутинного города невозможно не испытать благоговейного восторга:
"Мир природы всё ещё таит в себе бесчисленное множество сюрпризов… Нужно испытать это самому, чтобы понять, каково это", — поделился Урак.
От случайной находки к научному открытию
Впервые паутину заметили в 2022 году спелеологи Чешского спелеологического общества, исследовавшие каньон Вромонер. Два года спустя учёные вернулись в Серную пещеру уже с научной экспедицией, чтобы провести анализ структуры и собрать образцы.
Исследования показали, что "создателями" гигантской сети являются два вида пауков -
-
Tegenaria domestica (домовой или воронковый ткач),
-
Prinerigone vagans.
Общее число особей, подсчитанных в пещере, превысило 111 тысяч: около 69 000 представителей первого вида и 42 000 второго.
Неожиданное сосуществование
То, что эти два вида делят одну колонию, стало настоящим сюрпризом. В обычных условиях Tegenaria domestica скорее охотится на Prinerigone vagans, чем живёт рядом с ним. Но в полной темноте Серной пещеры правила изменились.
Учёные предполагают, что отсутствие света ухудшило зрение пауков, что снизило уровень агрессии. Вместо конкуренции они сосуществуют, охотясь на мошек, питающихся микробными биоплёнками — слизистыми колониями сероокисляющих бактерий, покрывающих влажные стены пещеры.
Уникальная экосистема под землёй
Серная пещера образована действием серной кислоты, возникшей в результате окисления сероводорода в подземных водах. Через неё протекает богатый серой ручей, питающий экосистему, в которой бактерии, мошки и пауки образуют замкнутую пищевую цепочку.
Анализ кишечного содержимого пауков показал: их диета и микробиом сильно отличаются от сородичей, живущих на поверхности. Внутри пещеры микробное разнообразие гораздо беднее — это результат приспособления к серной среде.
Более того, ДНК-анализ подтвердил, что обитатели пещеры уже генетически отличаются от "обычных" представителей этих видов. Это может означать, что они начали путь к формированию новой, изолированной популяции.
Таблица: уникальные особенности Серной колонии
|Характеристика
|Описание
|Местоположение
|Пограничная зона Греции и Албании
|Площадь паутины
|106 м²
|Количество пауков
|>111 000
|Основные виды
|Tegenaria domestica, Prinerigone vagans
|Питание
|Мошки, живущие на биоплёнках бактерий
|Особенность
|Совместное существование двух конкурирующих видов
|Экологическая среда
|Серные испарения, отсутствие света
Почему пауки объединились
Учёные считают, что экстремальные условия пещеры - высокая влажность, низкий уровень кислорода, отсутствие света и постоянная концентрация сероводорода — сделали традиционное одиночное существование невозможным. Вместо того чтобы конкурировать, пауки выработали кооперативное поведение, повышающее шансы выживания.
"Некоторые виды демонстрируют поразительную генетическую пластичность, которая проявляется только в экстремальных условиях", — отметил Урак. — "Такие условия могут вызывать поведение, не наблюдаемое в "нормальной” среде".
Вопросы сохранения
Учёные подчеркивают, что колонию необходимо сохранить, несмотря на сложное расположение — пещера находится прямо на границе двух стран. Серная пещера — не только уникальная экосистема, но и естественная лаборатория, позволяющая наблюдать процесс адаптации и колониальности в реальном времени.
Урак и его команда уже планируют новые экспедиции, чтобы исследовать, как изменяется микробиом и поведение пауков на протяжении сезонов и поколений.
Интересные факты
Паук Tegenaria domestica обычно живёт в домах и подвалах, но в пещере создал мегаколонию.
Prinerigone vagans предпочитает открытые пространства, но в подземных условиях адаптировался к полной темноте.
Паутина настолько плотная, что её структура напоминает ткань с тысячами "воронок".
