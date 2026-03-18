Подземное метро ледникового периода: огромные туннели Бразилии хранят следы когтей-сабель

Представьте: юг Бразилии, палящее солнце над холмами, пыль скрипит на зубах, а под ногами вдруг провал — черный зев туннеля, куда взрослый мужик заходит не пригибаясь. В прошлом году местные фермеры чуть не угробили трактор, провалившись в такую дыру, и только потом вызвали геологов. Эти проходы тянутся на сотни метров сквозь твердый песчаник, стены исцарапаны когтями, как после драки с медведем. За десять лет ученые нанесли на карту больше полутора тысяч подобных монстров, и все они в скальных породах, где ни река, ни землетрясение не прокопают такой идеальный овал. Ни люди с лопатами, ни машины туда не сунутся — слишком крутые склоны и твердь под ногами. А внутри следы от лапищ размером с тарелку, и запах сырости бьет в нос, как из могилы мамонта.

"Такие находки меняют наше понимание поведения мегафауны. Гигантские ленивцы не просто бродили по поверхности — они активно перестраивали подземелье, создавая целые системы нор. Следы когтей на стенах говорят о мощных лапах, способных дробить песчаник, а разветвления показывают социальное устройство. Это как если бы современные слоны рыли метро под саванной." Научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

Таинственные туннели под холмами

Под южными холмами Бразилии и северными просторами Аргентины зияют проходы длиной до 550 метров. Взрослый человек встает в полный рост, не задевая потолок, а стены гладкие, с овальным сечением, будто фрезой прошли. Ни река, ни обвал не оставят таких следов — геологи Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии это подтверждают.

Генрих Франк, геолог из того же университета, осмотрел десятки пещер. Форма туннелей не вписывается в известные процессы: они разветвляются, поднимаются, опускаются, а на стенах — глубокие борозды от когтей. "В мире не существует геологических процессов, в результате которых образуются длинные туннели с круглым или эллиптическим сечением, которые разветвляются, поднимаются и опускаются, со следами когтей на стенах", — сказал он.

Расположены эти дыры в твердом песчанике и вулканических породах, где копать — адова работа даже для бульдозера. Исследование в журнале Ichnos описывает камеры с следами расширения: норы не бросали, а чистили годами. Похоже на старинные находки из музеев, где древние твари обретали новые детали.

Кто мог прорыть эти дыры

Ученые изучили следы: самые крупные туннели — шириной и высотой от 1,8 метра. Это размер лапищ гигантских наземных ленивцев, мегатериев, что вырастали до 3,6 метра в холке и таскали четыре тонны веса. Когти длинные, изогнутые — идеально для таких борозд, не то что у броненосцев.

Франк сравнил: современное 40-килограммовое животное роет нору 40 на 6 метров. А тут — 75 метров длиной при 1,5 метра шириной. "Итак, если 40-килограммовое животное, жившее в наши дни, могло вырыть нору размером 40 на 6 метров, то что могло вырыть нору шириной 1,5 метра и длиной 75 метров? — заметил Франк. — Этому нет объяснения".

Биомеханика проста: мощные передние лапы ленивцев дробили камень, как молотом, а физиология позволяла толкать грунт назад. Аналогично исследованиям древних окаменелостей, где камни раскрывают прошлое.

Следы гигантских ленивцев

Эти туннели — следовые окаменелости, не просто кости, а отпечатки жизни. Показывают, где ленивцы прятались, рыли гнезда, взаимодействовали с миром. После вымирания мегафауны ландшафт изменился — норы сохранили эхо ледникового периода.

Палеонтологи в Science Advances отмечают: ленивцы с острыми когтями были грозной добычей для охотников. Биохимия их мышц позволяла рвать породу часами, антропология поведения — жить в колониях. Схемы нор, как сейсмические снимки дна, раскрывают устройство.

Древний подземный мир

Более 1500 туннелей — целый лабиринт под Южной Америкой. Они помогают понять миграции, климат, вымирание. Ленивцы поддерживали норы, расширяли — признак интеллекта за гранью инстинкта.

Связь с глобальными циклами: планетные ритмы влияли на ледники, меняя среду. Антропология показывает: люди встречали этих гигантов, охотились или дрались.

"Открытие туннелей ленивцев — прорыв в палеонтологии. Оно раскрывает экосистемы плейстоцена через прямые следы деятельности. Биохимия когтей и физика рытья подтверждают: эти звери инженерили среду. Теперь мы видим, как мегафауна формировала ландшафт задолго до человека." Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

FAQ

Почему туннели не природные?

Форма овальная, с когтями, разветвления — ни река, ни обвал так не сделают. Геологи исключили все варианты.

Кто авторы нор?

Гигантские ленивцы-мегатерии по размеру и следам когтей. Вес до 4 тонн, рост 3,6 метра.

Проверено экспертом: научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Читайте также