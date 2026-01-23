Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Гигантский кенгуру ледникового периода
© NewsInfo.Ru by Ирина Соколова is licensed under public domain
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 8:33

Гравитация проиграла в ледниковом периоде: гигантские кенгуру сделали то, что считали невозможным

Кенгуру весом около 250 килограммов могли совершать прыжки — Scientific Reports

Гигантские кенгуру ледникового периода долгое время считались слишком массивными для прыжков. Однако новые данные показывают, что эти животные не утратили способность отталкиваться от земли, несмотря на внушительные размеры. Их движения были иными, чем у современных сумчатых, но оставались функциональными и эволюционно оправданными. Об этом сообщает издание Scientific Reports.

Гиганты среди прыгающих животных

На протяжении тысячелетий самым крупным прыгающим животным на Земле считался рыжий кенгуру. Самцы этого вида достигают полутора метров в высоту, весят около 90 килограммов и способны развивать скорость до 60 километров в час, совершая прыжки длиной до двух метров. Долгое время именно он воспринимался как предел возможностей для прыжкового передвижения у млекопитающих.

Однако данные палеонтологии всё чаще показывают, что прошлое Земли было населено куда более впечатляющими существами. Как и в случаях, когда окаменелости мамонта неожиданно оказывались китами, представления о древней фауне нередко приходится пересматривать. Около 45 тысяч лет назад в Австралии обитали гигантские кенгуру из подсемейства Sthenurinae, размеры которых значительно превосходили современных родственников. Самый известный представитель, Procoptodon goliah, вырастал до двух метров и весил более 250 килограммов.

Почему вес — не главный фактор

Долгое время считалось, что столь внушительная масса делала прыжки для гигантских кенгуру невозможными. Логика была простой: если механически увеличить размеры современных видов, их скелет и сухожилия не выдержат нагрузки. Однако подобный подход игнорировал ключевой момент — эволюция редко работает по принципу прямого масштабирования.

"Предыдущие оценки основывались на простом увеличении размеров современных кенгуру, что могло привести к упущению важных анатомических различий", — сказала учёный-эволюционист Меган Джонс из Манчестерского университета.

По её словам, древние сумчатые не были просто увеличенными копиями ныне живущих видов. Их строение формировалось под воздействием климата, ландшафта и давления отбора, как это происходило и с другими группами животных в эпохи резких изменений окружающей среды.

Анатомия, приспособленная к нагрузкам

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, основано на детальном сравнении скелетов современных кенгуру и окаменелостей Sthenurinae. Учёные сосредоточились на прочности костей стопы и устройстве голеностопного сустава — ключевых элементах прыжковой механики.

Выяснилось, что гигантские кенгуру обладали более короткими и толстыми костями стопы, а также широкими пятками. Такая конфигурация снижала риск травм и позволяла выдерживать экстремальные нагрузки. Подобные эволюционные компромиссы хорошо известны и по другим примерам адаптации древних животных к жёстким условиям, включая периоды глобального похолодания и перестройки экосистем, когда, как показывают исследования, челюстные рыбы получили эволюционное преимущество.

"Более толстые сухожилия безопаснее, но они накапливают меньше упругой энергии", — говорит биолог Бристольского университета Катрина Джонс.

Это означало, что прыжки гигантских кенгуру были менее эффективными с точки зрения дальности и скорости, чем у современных видов.

Разнообразие способов передвижения

Исследователи подчёркивают, что прыжки не были единственным способом перемещения этих животных. Анализ других окаменелостей Sthenurinae указывает на широкий набор двигательных стратегий. Некоторые виды могли сочетать короткие прыжки с ходьбой на двух лапах, а в отдельных ситуациях — переходить на движение с опорой на все четыре конечности.

Такой гибкий "репертуар движений" давал преимущества в сложных ландшафтах древней Австралии, помогая добывать пищу, преодолевать препятствия и уходить от хищников. Гигантские кенгуру, вопреки прежним представлениям, не были неуклюжими тяжеловесами, а представляли собой хорошо адаптированных и подвижных обитателей ледникового периода.

В совокупности новые данные меняют взгляд на возможности древней мегафауны. История гигантских кенгуру показывает, что эволюция способна находить неожиданные решения даже для тел экстремальных размеров, сохраняя подвижность и разнообразие поведения в условиях сурового прошлого планеты.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

