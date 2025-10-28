Щука на 13,7 кг — без эхолота и понтов: как рыбак с удочкой вытащил монстра из Сосьвы

На реке Северная Сосьва, протекающей через Ханты-Мансийский автономный округ, рыбак из Пермского края поймал трофейную щуку весом 13,7 килограмма. Об этом сообщил один из участников рыбалки Николай Сафонов в беседе с URA. RU.

Как проходила рыбалка

"Группа рыбаков из Перми рыбачила с лодки на удочку и спиннинг. Мужчина выловил трофейную щуку весом 13,7 килограмма. Увезли рыбу с собой", — рассказал Сафонов.

По его словам, рыбалка проходила в обычных условиях — без специального снаряжения или профессиональных снастей. Сафонов отметил, что в прошлые два года клёв на Северной Сосьве был слабым, но в этом сезоне ситуация значительно улучшилась.

Сезон на щуку в разгаре

Рыбаки отмечают, что нынешней осенью на реке нередко попадаются щуки весом до 20 килограммов. По словам другого рыбака, Леонида Ковалева, октябрь считается одним из лучших месяцев для ловли хищных рыб — щуки, окуня и судака.

Такие уловы, уверяют опытные рыбаки, — редкость даже для северных рек, и трофей весом под 14 килограммов становится настоящей гордостью любого рыболова.