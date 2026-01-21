Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Designed by Freepik by kjpargeter is licensed under public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:31

Находка в Японии бросает вызов дарвинизму: вирусы могли быть архитекторами сложной жизни

Гигантский вирус разрушает ядро клетки для размножения — The Journal of Virology

Открытие нового гигантского вируса заставило ученых по-новому взглянуть на ранние этапы эволюции сложной жизни. Обнаруженный организм демонстрирует черты, которые стирают границу между вирусами и клеточными формами. Исследование показывает, что роль вирусов в истории жизни могла быть гораздо значительнее, чем считалось ранее. Об этом сообщает издание The Journal of Virology.

Гигантский вирус с необычными свойствами

Команда исследователей из Токийского университета науки обнаружила ранее неизвестный гигантский ДНК-вирус, получивший название ушикувирус. Его удалось выделить из одноклеточных амеб — организмов, которые нередко служат "инкубаторами" для сложных вирусных форм. Ушикувирус относится к редкому классу гигантских вирусов, отличающихся крупными размерами и крайне обширным геномом.

В отличие от большинства вирусов, генетический материал гигантских форм включает гены, которые традиционно связывают с клеточной жизнью. Некоторые представители этого класса сопоставимы по размеру с бактериями, а их геномы содержат тысячи генов. Ушикувирус вписывается в эту категорию и одновременно выделяется даже на фоне других гигантских вирусов.

Необычный механизм захвата клетки

В ходе работы ученые выяснили, что ушикувирус заражает строго определенный вид амебы. Процесс его размножения принципиально отличается от того, что наблюдается у других гигантских вирусов. Вместо использования ядра клетки-хозяина в относительно "щадящем" режиме вирус разрушает ядерную мембрану и радикально перестраивает внутреннюю архитектуру клетки.

Фактически вирус превращает амебу в фабрику по производству новых частиц, полностью подчиняя ее внутренние процессы. Такой сценарий больше напоминает агрессивный захват, чем временное сосуществование вируса и хозяина, характерное для многих известных инфекций.

Вирусы и происхождение ядра

Открытие ушикувируса вновь привлекло внимание к гипотезе "вирусного эукариогенеза". Согласно этой теории, древние вирусы могли сыграть ключевую роль в формировании клеточного ядра — одной из главных отличительных черт эукариотических организмов. Хотя эта идея остается предметом споров, новые данные дают ей дополнительную аргументацию.

Исследователи считают, что стратегия репликации и структура ушикувируса могут отражать древние эволюционные эксперименты, происходившие миллиарды лет назад, когда формировались основы сложной клеточной жизни. В этом контексте гигантские вирусы рассматриваются не как побочная ветвь эволюции, а как потенциально активные участники процессов, связанных с происхождением эукариотических клеток.

Значение для современной науки и медицины

Изучение гигантских вирусов имеет значение не только для эволюционной биологии. Некоторые амебы, внутри которых обнаруживаются такие вирусы, способны вызывать инфекции у человека. Понимание того, как эти вирусы взаимодействуют с клетками-хозяевами, может помочь пролить свет на механизмы действия ряда патогенов и их потенциальную опасность.

Открытие ушикувируса расширяет представления о разнообразии вирусного мира и подчеркивает, насколько мало мы пока знаем о его роли в истории жизни на Земле. По мере накопления подобных находок ученые рассчитывают приблизиться к ответу на фундаментальный вопрос о происхождении сложных клеток и эволюционных путях, которые к ним привели.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

