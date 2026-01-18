Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кот породы мейн-кун
Кот породы мейн-кун
© commons.wikimedia.org by Katusha211992 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 15:36

Большая кошка — не значит дикая: эти породы ломают все стереотипы

Мэйн-куны сохраняют спокойный характер при крупных размерах — фелинологи

Крупная кошка в доме производит впечатление мгновенно: длинный корпус, тяжёлые лапы и пушистый хвост, который кажется отдельным персонажем. Но внушительные габариты сами по себе ещё не говорят, будет ли питомец "диким" или, наоборот, удивительно спокойным. Для гигантских пород решающими чаще становятся условия, режим и количество занятий, а не внешность. Об этом рассказывается в материале.

Что вообще считается "большой кошкой"

У крупных домашних пород вес нередко держится в диапазоне 8-12 кг, а отдельные представители могут быть тяжелее. Высота в холке часто достигает 30-45 см, а длина тела вместе с хвостом иногда воспринимается почти "метровой". Важно и другое: многие такие кошки взрослеют дольше — окончательно формируются примерно к 3-4 годам, поэтому "подростковая" энергия и поведенческие качели могут тянуться дольше, чем ожидают новички. На практике это влияет на всё - от выбора переноски и лотка до того, сколько места питомец занимает, когда просто разваливается спать.

Породы-гиганты, которые реально встречаются дома

Размер у крупных пород сочетается с разным темпераментом: одни предпочитают тишину и диван, другие живут высотой, движением и игрой. У некоторых нередко отмечают особенности внешности вроде гетерохромии (глаза разного цвета), выраженного табби-рисунка или тикинга (зонированной окраски). При этом крупная кошка не обязательно "жёсткая" по характеру — при понятном распорядке и достаточной стимуляции многие остаются общительными и мягкими.

  1. Мэйн-кун — крепкое телосложение и узнаваемый хвост; самцы часто весят 6-9 кг.
  2. Турецкий ван — мускулистый, иногда с гетерохромией; обычно около 4-7 кг.
  3. Саванна — длинные ноги и "дикий" силуэт; размер зависит от поколения, часто 6-11 кг.
  4. Норвежская лесная кошка — густая шерсть и любовь к лазанию; у самцов обычно 5-9 кг.
  5. Пикси-боб — короткий хвост и эффект "рыси"; часто 4-8 кг, иногда больше.
  6. Чаузи — атлетичная фигура и высокая активность; примерно 6-11 кг.
  7. Чито — спортивное тело и выраженная пятнистость; часто 6-10 кг.
  8. Рэгдолл — крупная спокойная кошка с мягкой шерстью; у самцов обычно 5-9 кг.
  9. Рагамаффин — "плюшевый" вид и внушительный объём; часто 5-9 кг, визуально кажется больше из-за шерсти.
  10. Сафари — редкий гибридный тип с более вытянутым телом; размер обычно указывают около 7-13 кг, возможны колебания.

Быт и безопасность: о чём стоит подумать заранее

Главная разница с "обычной" кошкой чаще не в характере, а в логистике. Крупному питомцу нужны устойчивые когтеточки, крепкие лежанки и поверхности, на которых можно спокойно развернуться и потянуться. Прыжок на высокий шкаф для такого животного часто не подвиг, а рутина, поэтому жильё стоит продумать с кошачьей точки зрения: где безопасно приземляться и что может упасть под весом лап.

Ещё один практический момент — более просторные лотки и переноски, рассчитанные на массу животного, чтобы перемещения оставались спокойными и безопасными для всех. И, конечно, крупной кошке важны регулярные игры и "задачи" для ума: так габариты перестают быть источником проблем и становятся просто особенностью породы.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Разрушительное поведение собаки дома сигнализирует о нехватке нагрузки — DR сегодня в 11:09
Собака грызёт вещи и лает без остановки — чаще это не вредность, а один зимний сбой в режиме

Зимой квартира легко превращается в "аквариум" для собаки: недостаток прогулок, новых запахов и умственной нагрузки провоцирует лай, порчу вещей и стресс. Как это исправить?

Читать полностью » Морские свинки издают звуки похожие на хрюканье при общении — ветеринар сегодня в 2:28
Морская свинка хрюкает, когда видит вас? Так она выражает радость и приветствует хозяина

Хомяки, морские свинки, крысы и другие грызуны как домашние питомцы. Рассказываем, кому подойдут эти животные и что важно учесть при выборе.

Читать полностью » Ночное мяуканье связывают с сумеречной активностью кошек между закатом и рассветом — PlanetaNews вчера в 21:43
Просыпаюсь от мяуканья ночью — и понимаю, что это не каприз: кошка просит совсем другое

Почему ваша кошка мяукает по ночам? Узнайте об 8 причинах поведения, которые помогут наладить спокойный сон и общение с питомцем.

Читать полностью » Чихуахуа и пекинес попали в статистику частых укусов — The Scotsman вчера в 20:29
Маленькие собаки внезапно идут в лидерах по укусам — причина не в "злости", а в одном нюансе

Учёные назвали 12 пород, которые чаще оказываются в статистике укусов. Разбираем причины — темперамент, назначение и ошибки воспитания; как снизить риск.

Читать полностью » Кошки болеют простудой из-за вирусных инфекций — Daily Paws вчера в 15:49
Болезнь приходит тихо и без шума: кошачья простуда развивается быстрее, чем её замечают

Кошка чихает и выглядит вялой? Простуда у питомцев встречается чаще, чем кажется. Разбираемся в причинах, симптомах и мерах помощи без лишнего риска.

Читать полностью » Кошка дергает лапами во время фазы быстрого сна — зоопсихологи вчера в 13:26
Раньше пугалась, когда кот во сне судорожно подрагивал: теперь знаю — это фаза быстрого сна

Почему у кота во сне дёргаются лапы и усы и всегда ли это норма. Объясняем, когда такое поведение безобидно, а когда стоит насторожиться.

Читать полностью » Бомбей признан породой с почти всегда чёрным окрасом — Daily Paws вчера в 11:43
Эти чёрные кошки считаются магнитом удачи — хозяева уверяют, что жизнь меняется к лучшему

Чёрные кошки остаются символом загадки и удачи, а разнообразие пород и характеров делает их одними из самых интересных домашних питомцев.

Читать полностью » Петушки и гурами живут в аквариумах без компрессора — аквариумист вчера в 1:23
Аквариум без компрессора быстро загрязняется? Проблема не в отсутствии аэрации, а в количестве рыб

Какие рыбки способны жить в аквариуме без аэратора и почему им не нужен кислород в воде. Подбор видов и важные нюансы ухода для новичков.

Читать полностью »

Новости
Еда
Ужин из лосося риса и авокадо укладывается в 15 минут — Simply Recipes
Авто и мото
Genesis расширяет линейку за пределы электрокаров — Харрер, директор Hyundai
Питомцы
Собака часто вылизывает лапы при зуде и раздражении кожи — ветеринары
Питомцы
Приложение перевело мяуканье кошек в короткие фразы — Sciencepost
Дом
Жесткость матраса можно скорректировать топпером и основанием — idealista
Спорт и фитнес
Одна тренировка в неделю редко даёт заметный прогресс — Воробьёв
Красота и здоровье
Высокий сезон на Миконосе длится с июня по сентябрь
Дом
Избыток порошка запечатывает налёт в волокнах и даёт серый оттенок на белых носках — Southern Living
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet