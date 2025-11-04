Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Парагвайская анаконда Гродно
© commons.wikimedia.org by Шатилло Г.В. is licensed under CC BY-SA 3.0
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 2:16

Глубины Амазонки раскрыли тайну: найдено существо, которое способно проглотить человека целиком

Учёные Университета Квинсленда обнаружили новый вид гигантской анаконды в Амазонке

В эквадорской части Амазонки, куда редко ступает нога человека, группа учёных сделала поистине сенсационное открытие — обнаружила новый вид гигантской анаконды, возможно, самой крупной из когда-либо зарегистрированных. Экспедиция проходила в рамках съёмок документального проекта National Geographic "От полюса к полюсу с Уиллом Смитом" и стала одним из самых значимых событий для герпетологии последних лет.

Новый вид из глубин Амазонки

Под руководством профессора Брайана Фрая из Университета Квинсленда исследователи нашли несколько особей ранее неизвестной анаконды — Eunectes akayima, или северной зелёной анаконды. Одна из них достигала длины 6,3 метра и весила более 500 килограммов. Это делает её настоящим рекордсменом среди всех известных змей.

Змей обнаружили на территории Байуаэри-ваорани — труднодоступном районе, где живёт коренное племя ваорани. Именно они разрешили учёным попасть на свою землю.

"Это не просто морфологическое изменение, а отдельный вид с миллионами лет независимой эволюции", — пояснил профессор Брайан Фрай.

Претендент на мировое первенство

До недавнего времени звание самой крупной змеи принадлежало южной зелёной анаконде (Eunectes murinus). Однако генетические тесты показали, что северная разновидность отличается от неё на 5,5%. Для сравнения: генетическая разница между человеком и шимпанзе составляет всего около 2%.

Местные охотники ваорани утверждают, что встречали особей длиной до 7,5 метров. Раньше такие рассказы считались легендами, но теперь наука смотрит на них с новым интересом.

Характеристика Eunectes murinus Eunectes akayima
Регион обитания Южная Америка Верхняя Амазония, Эквадор
Средняя длина 5-5,5 м 6-7 м
Масса до 250 кг до 500 кг и более
Генетическое отличие - 5,5%
Статус Известный вид Новый вид

Как знания коренных народов помогли науке

Без участия племени ваорани это открытие, вероятно, не состоялось бы. Они сопровождали учёных по извилистым водным каналам, показывая места, где можно встретить гигантских змей. Их имена включены в научную публикацию как соавторов исследования.

"Мы шли за ними по воде, как за проводниками между мирами", — отметил профессор Брайан Фрай.

Для ваорани анаконды — священные существа. Их мифология связывает этих змей с духами рек и лесов. Совместная работа учёных и местных жителей стала примером того, как традиционные знания помогают современной науке.

Экосистемы Амазонки под угрозой

Открытие нового вида лишь подчёркивает, насколько уязвима Амазонка. По словам Фрая, регион стремительно теряет свои экосистемы из-за вырубки лесов, добычи полезных ископаемых и загрязнения рек нефтепродуктами.

"Речь идёт не только о классификации, но о будущем всей экосистемы", — заявил профессор Брайан Фрай.

Учёные планируют изучить, как тяжёлые металлы и химические загрязнители влияют на размножение анаконд. Ведь даже незначительное нарушение природного баланса может привести к исчезновению уникальных видов.

По данным экологических отчётов, к 2050 году Амазония может потерять до 40% лесного покрова. Это катастрофа не только для змей, но и для сотен видов растений, птиц и млекопитающих.

Советы: как сохранить природу шаг за шагом

  1. Поддерживайте проекты по защите тропических лесов.

  2. Покупайте только сертифицированную продукцию (например, FSC).

  3. Отказывайтесь от одноразового пластика и нефтехимических товаров.

  4. Участвуйте в программах волонтёрского туризма и донатах на восстановление лесов.

  5. Следите за экологическими инициативами и распространяйте информацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать происхождение продуктов (например, кофе, какао, древесины).
    Последствие: Усиление вырубки лесов.
    Альтернатива: Выбирать марки с этическими и экологическими сертификатами.

  • Ошибка: Использовать нефтяные удобрения в саду.
    Последствие: Загрязнение водоёмов.
    Альтернатива: Натуральные компосты и органические удобрения.

А что если исчезнут анаконды?

Без крупных хищников экосистема теряет равновесие. Анаконды контролируют численность водных животных и мелких млекопитающих. Их исчезновение приведёт к росту популяции грызунов, что повлияет на водоросли и микрофлору рек.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширяет знания о биоразнообразии Привлекает браконьеров
Помогает защитить природные территории Повышает туристическую нагрузку
Усиливает роль коренных народов Требует дополнительных ресурсов для охраны

FAQ

Как отличить северную анаконду от южной?
По окрасу и размеру: северная крупнее и имеет более тёмные пятна.

Сколько стоит экспедиция в Амазонку?
Стоимость научных туров может достигать 15-20 тысяч долларов, включая разрешения и сопровождение.

Что делать, если встретить анаконду в природе?
Не подходить ближе чем на 10 метров, сохранять спокойствие и медленно отступать.

Мифы и правда

Миф: Анаконды охотятся на людей.
Правда: Это крайне редкие случаи; змея избегает человека.

Миф: Анаконды живут только в воде.
Правда: Они проводят часть времени и на суше, особенно в сезон дождей.

Миф: Эти змеи размножаются быстро.
Правда: Напротив, их цикл размножения медленный, что делает популяцию уязвимой.

Три интересных факта

• Анаконды могут задерживать дыхание под водой до 10 минут.
• Самки значительно крупнее самцов.
• Эти змеи способны проглотить добычу весом до 30% от собственной массы.

Исторический контекст

Первые упоминания об анакондах встречаются в хрониках испанских конкистадоров XVI века. Тогда рассказы о "змеях длиной с лодку" считались фантастикой. Сегодня наука подтверждает, что многие легенды имели под собой реальную основу.

