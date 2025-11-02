Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вароша
Вароша
© commons.wikimedia.org by Wikiolo is licensed under CC BY-SA 3.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 18:52

Город, где время остановилось: Вароша по-прежнему живёт в 1974 году

Часть заброшенного курорта Вароша на Кипре открыта для посещения с 2020 года

Когда-то это место на Кипре сияло ярче других. Сюда слетались мировые знаменитости, чтобы насладиться бирюзовым морем, тёплым солнцем и вечерними прогулками по роскошной набережной. Сегодня от этой роскоши остались лишь выцветшие вывески и ржавые ограждения. Фамагуста — бывший курорт мирового уровня — превратилась в символ остановившегося времени и разбитых судеб.

От курорта мечты до зоны молчания

Когда-то Вароша, приморский район Фамагусты, была настоящей Кипрской Ривьерой. Здесь кипела жизнь: шумели бары, сверкали витрины магазинов, а пляжи заполняли туристы со всего света. В шикарных отелях отдыхали Элизабет Тейлор, Ричард Бертон и Брижит Бардо.
В 1970-х сюда ежегодно приезжали сотни тысяч гостей, а половина всех отелей Кипра находилась именно в Фамагусте. Город жил туризмом, морем и культурой — всё, что сегодня ассоциируется с южным раем.

Но 14 августа 1974 года история сделала резкий поворот. Вторжение турецкой армии застало жителей врасплох. Более 40 тысяч человек покинули дома, оставив за собой всё: недопитый кофе, развешанные полотенца, детские игрушки. Вароша была полностью закрыта, и время там будто застыло.

Город, поглощённый тишиной

Те, кто видит Варошу сегодня, говорят, что это словно музей под открытым небом. Ветхие фасады, заросшие тротуары, блеклые афиши — всё напоминает о жизни, прерванной в одно мгновение. После своего визита в 1977 году шведский журналист Ян-Улоф Бенгтссон сказал:

"Асфальт потрескался, на тротуарах растут кусты. Столы для завтрака еще накрыты, одежда сохнет, а лампы включены. Вароша — город-призрак", — отметил журналист Ян-Улоф Бенгтссон.

Сегодня по улицам Вароши гуляют лишь дикие животные. Природа медленно, но настойчиво забирает себе бетонные здания, превращая бывшие отели в руины, оплетённые виноградом и фиговыми деревьями.

Возвращение сквозь забор

В 2020 году турецкие власти частично открыли Варошу для посетителей. Теперь туристам разрешено прогуливаться по двум улицам, где некогда кипела жизнь. Зайти в здания нельзя — слишком опасно, ведь стены могут рухнуть в любую минуту.

Тем не менее, даже короткая прогулка оставляет сильное впечатление. Сюда приезжают на велосипедах, чтобы проехать мимо старых афиш Coca-Cola, облупившихся стен отеля Arcadian и неона ресторана New Smokey Joe's. На фоне солнечного неба эти реликвии прошлого выглядят нереально, словно декорации к фильму о конце света.

Некоторые говорят, что за металлическими ограждениями что-то происходит — то ли восстановительные работы, то ли снос. Но официальных ответов нет, и судьба Вароши по-прежнему неясна.

Следы войны и политических решений

На стенах домов по-прежнему видны следы пуль, разбитые витрины, осколочные следы на асфальте. Здесь шли настоящие бои, и память о них до сих пор живёт в каждой детали.

Организация Объединённых Наций неоднократно требовала вернуть Варошу прежним владельцам — греко-киприотам, однако Турция эти решения игнорирует. Споры продолжаются десятилетиями: для одних Вароша — часть турецкой территории, для других — символ несправедливости и потери Родины.

Сравнение: до и после

Параметр

Фамагуста до 1974 года

Вароша сегодня

Население

~40 000 жителей

0 (зона закрыта)

Основная деятельность

Туризм, порт, культура

Ограниченный туризм, охрана

Посетители в год

700 000

Несколько тысяч

Известные гости

Элизабет Тейлор, Брижит Бардо

Туристы и исследователи

Архитектура

Современные отели 60-70-х годов

Руины и заброшенные здания

Как посетить Варошу: советы шаг за шагом

  1. Въезд возможен только через контрольно-пропускной пункт на Северном Кипре.
  2. Туристы могут передвигаться по специально разрешённым улицам — пешком или на велосипеде.
  3. Фотографировать можно не везде: на некоторых участках действуют ограничения.
  4. Не пытайтесь войти в здания — это опасно и запрещено.
  5. Лучше выбрать экскурсию с местным гидом: он расскажет детали, недоступные обычным посетителям.

Такое путешествие похоже на прогулку сквозь время — каждый шаг возвращает на десятилетия назад.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: самостоятельное посещение закрытых зон.
    Последствие: штраф, возможное задержание и риск травм.
    Альтернатива: организованные экскурсии с сертифицированными гидами и прокатом велосипедов.
  • Ошибка: ожидание классического курорта.
    Последствие: разочарование — Вароша не место для отдыха на пляже.
    Альтернатива: посещение Айя-Напы или Протараса на юге острова.

А что если Варошу восстановят?

Существуют проекты по возрождению Вароши — от превращения в музей под открытым небом до создания нейтральной курортной зоны. Если международное сообщество добьётся компромисса, Фамагуста сможет снова стать символом единства, а не разделения. Но пока политическая ситуация остаётся напряжённой, и город продолжает жить между прошлым и будущим.

Плюсы и минусы посещения

Плюсы

Минусы

Уникальное историческое место

Ограниченный доступ

Атмосфера "застывшего времени"

Опасные постройки

Возможность редких фото и впечатлений

Отсутствие инфраструктуры

Туризм вне шаблонов

Политические риски

FAQ

Можно ли попасть в Варошу без разрешения?
Нет. Доступ разрешён только на определённые улицы. Попытка пройти дальше может закончиться штрафом.

Есть ли в Вароше отели или кафе?
Нет. Это зона без обслуживания — еду и воду стоит взять с собой.

Стоит ли ехать туда с детьми?
Лучше нет. Обстановка мрачная, а безопасность оставляет желать лучшего.

Мифы и правда

  • Миф: Вароша полностью разрушена.
    Правда: здания стоят, но большинство в аварийном состоянии.
  • Миф: Турция планирует превратить Варошу в курорт.
    Правда: пока это лишь обсуждения — конкретных шагов нет.
  • Миф: туда запрещено заходить совсем.
    Правда: часть города открыта для посещения с 2020 года.

Исторический контекст

  1. 1974 год — турецкое вторжение на Кипр.
  2. Жители Фамагусты бегут на юг острова.
  3. Вароша закрыта колючей проволокой, объявлена военной зоной.
  4. Десятилетиями район стоит пустым, охраняемым армией.
  5. В 2020 году власти Турции и Северного Кипра частично открыли пляжи и несколько улиц Вароши для посетителей.

3 интересных факта

  • Вароша вдохновила десятки документальных фильмов о "замерзших городах".
  • Город в конце 1960-х — начале 1970-х была ведущим туристическим направлением Кипра и Восточного Средиземноморья.
  • В городе до сих пор есть автомобили 70-х, оставленные с ключами в замке зажигания.

