Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Наблюдение за беременностью у акушера-гинеколога
Наблюдение за беременностью у акушера-гинеколога
© commons.wikimedia.org by Ricmart 01 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 13:35

Я узнала, что такое гестационный сахарный диабет, и теперь знаю, как важно вовремя пройти обследование

Врач Лилия Кугаевская: женщины с избыточным весом и возрастом старше 30 лет в группе риска по ГСД

Гестационный сахарный диабет (ГСД) - это нарушение, которое возникает у беременных женщин и встречается до 14% случаев беременности. Это заболевание может проявиться впервые во время беременности и привести к серьёзным осложнениям как для матери, так и для ребёнка. Помимо этого, гестационный диабет увеличивает риск развития сахарного диабета II типа у женщины в будущем.

Причины и симптомы гестационного диабета

Как объясняет Лилия Кугаевская, врач-акушер-гинеколог, причиной развития ГСД является гормональная перестройка организма. Изменения в гормональном фоне могут влиять на способность организма усваивать глюкозу, что приводит к её избыточному накоплению в крови. На ранних стадиях заболевания симптомы могут быть незаметны или минимальны, поэтому важно проходить регулярные обследования во время беременности.

ГСД может протекать бессимптомно, что делает диагностику особенно важной для предотвращения осложнений. Поэтому стандартный скрининг на наличие гестационного диабета проводится в период с 24 по 28 неделю беременности. Однако если женщина относится к группе риска, обследование может быть проведено раньше.

Группа риска по ГСД Причины
Женщины с избыточным весом Повышенный уровень глюкозы и инсулинорезистентность
Возраст старше 30 лет Возрастные изменения, влияющие на обмен веществ
Родственники с диабетом Генетическая предрасположенность к диабету
Предыдущий случай ГСД История заболевания в прошлых беременностях

Осложнения при неконтролируемом ГСД

При отсутствии контроля над гестационным диабетом могут возникнуть различные осложнения, как для матери, так и для ребёнка.

  1. Для матери:

    • Повышение артериального давления (гипертония), что может привести к проблемам с кровообращением и серьёзным рискам во время родов.

    • Проблемы при родах, такие как трудности с родоразрешением, увеличение вероятности кесарева сечения.

  2. Для ребёнка:

    • Увеличение вероятности нарушений дыхания у новорожденного, так как ГСД может влиять на развитие лёгких плода.

    • Гипогликемия - низкий уровень сахара в крови у новорожденного, что может вызвать опасные симптомы, такие как судороги или замедление развития.

Хорошие новости: ГСД проходит после родов

После рождения ребёнка гестационный диабет обычно исчезает. Тем не менее, женщины, которые пережили ГСД во время беременности, должны проходить регулярные обследования после родов, чтобы контролировать уровень сахара в крови и предотвратить развитие диабета II типа в будущем. Врач Лилия Кугаевская подчеркивает важность консультации с эндокринологом, чтобы получить рекомендации по дальнейшему контролю за состоянием здоровья и предупредить возможные осложнения.

Риски для здоровья женщины после родов

Женщины, перенёсшие ГСД, имеют повышенный риск развития сахарного диабета II типа в будущем. Согласно исследованиям, до 50% женщин, страдавших гестационным диабетом, могут развить диабет в течение 5-10 лет после родов. Это делает важным контроль за здоровьем, правильное питание и регулярное отслеживание уровня сахара в крови.

Последствия ГСД для здоровья женщины Риски
Повышенный риск диабета II типа Развитие сахарного диабета в будущем
Нарушения обмена веществ Проблемы с обменом углеводов, жиров и гормонов
Сердечно-сосудистые заболевания Повышение вероятности инсульта и инфаркта

Заключение: важность диагностики и контроля

Гестационный сахарный диабет — это заболевание, которое требует внимательного подхода и своевременной диагностики. Если женщина попадает в группу риска, важно пройти обследование раньше, чем на стандартный срок. Своевременная диагностика и контроль за состоянием здоровья в процессе беременности могут предотвратить серьёзные осложнения как для матери, так и для ребёнка. После родов женщинам, перенёсшим ГСД, необходимо продолжать контролировать уровень сахара в крови и консультироваться с эндокринологом для предотвращения дальнейших проблем с обменом веществ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Джозефа Салхаба: длительное сидение на унитазе может привести к геморрою сегодня в 14:19
Почему я перестал проводить часы на унитазе: как это влияло на моё здоровье

Привычка долго сидеть на унитазе может привести к неприятным последствиям для здоровья. Узнайте, как избежать проблем и улучшить здоровье кишечника.

Читать полностью » Эмоциональная неустойчивость признана ключевым ранним сигналом истощения — психолог Ольга Кравцова сегодня в 14:16
Начала срываться на близких по мелочам — и я поняла главное: это не характер, а первый признак нервного истощения

Первые признаки нервного истощения проявляются незаметно: раздражительность, чувствительность и снижение иммунитета. Именно на этом этапе важно вмешаться и восстановить ресурсы.

Читать полностью » Какао способствует укреплению иммунитета и улучшению обмена веществ — диетолог Наталья Румянцева сегодня в 9:03
Поставила какао на ежедневное меню — теперь мой иммунитет под защитой, а настроение всегда на высоте

Какао — не просто согревающий напиток, а полезный продукт, поддерживающий здоровье, очищающий организм и замедляющий старение. Главное — пить его правильно.

Читать полностью » Резкие погодные изменения вызывают слабость и головные боли — врач-кардиолог Мария Ковалёва сегодня в 8:31
Думала, что метеочувствительность — выдумка: после резкого похолодания организм дал ответ, который игнорировать нельзя

Погодные перепады могут ухудшать самочувствие куда сильнее, чем магнитные бури. Разбираемся, кто особенно чувствителен и как защитить организм в такие дни.

Читать полностью » Жирная рыба и печень трески важны для поддержания здоровья зимой сегодня в 8:09
Зимой я всегда выбираю эти продукты для поддержания энергии и здоровья

Узнайте, какие продукты следует включить в рацион зимой, чтобы поддерживать энергию и здоровье.

Читать полностью » Сбалансированное питание укрепляет иммунитет в сезон вирусов — врачи сегодня в 7:31
Начала проветривать квартиру по новой схеме — и ребёнок стал болеть реже: всего 5 минут, а результат впечатляет

Как пережить сезон простуд без лишнего стресса? Разбираем простые шаги профилактики, которые помогут укрепить иммунитет и защитить всю семью.

Читать полностью » Врач Степанова: осенью боли в суставах могут быть признаками артрита сегодня в 7:03
Трудности с движением осенью? Может, это первые признаки артрита — узнайте, как действовать

Узнайте, почему осенью могут обостряться боли в суставах и как распознать признаки артрита на ранней стадии.

Читать полностью » Замена фруктов соками приводит к нехватке клетчатки и пересыщению калориями — диетологи сегодня в 6:31
Россиян предупредили о любимом напитке: соки вредят сильнее, чем кажется — риск растёт с каждой чашкой

Почему сок нельзя считать полноценной заменой фруктов и какие напитки действительно полезны? Разбираем мифы и объясняем, какие варианты стоит выбирать.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Медбол сделал домашние тренировки эффективнее — фитнес-инструктор Эрин Курдила
Наука
Позолоченную бронзовую статуэтку подготовили к исследованию в Тронхейме — археолог Аарон Джонстон
Дом
Перекись разрушает защитный слой деревянного пола — эксперты по уборке
Авто и мото
Сниженное давление в шинах ухудшает устойчивость автомобиля на зимней дороге — автоэксперты
Дом
В квартирах основная утечка тепла идёт через окна — Сергей Белолипецкий
Питомцы
Миниатюрные породы кошек включают сингапурскую и манчкина — заводчики
Культура и шоу-бизнес
Пол Маккартни присоединился к акции британских артистов против использования музыки в обучении ИИ — The Guardian
Туризм
Туристы отметили мягкий сезон для поездки в Камбоджу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet