Свердловский областной суд начал рассмотрение дела американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже против России, сообщает корреспондент РИА Новости.
Процесс проходит в закрытом режиме, отмечает агентство. Представителям прессы позволили находиться в зале 15 минут для протокольной съемки перед началом заседания. В суд прибыли генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян.
Правоохранительные органы задержали Гершковича после того, как в марте 2023 года по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" в Свердловской области, на котором производят и ремонтируют военную технику. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже по ст. 276 УК РФ.
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