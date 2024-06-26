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Свердловский суд начал рассмотрение дела журналиста Гершковича
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:00

Свердловский суд начал рассмотрение дела журналиста Гершковича

Свердловский областной суд начал рассмотрение дела американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже против России, сообщает корреспондент РИА Новости.

Процесс проходит в закрытом режиме, отмечает агентство. Представителям прессы позволили находиться в зале 15 минут для протокольной съемки перед началом заседания. В суд прибыли генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян.

Правоохранительные органы задержали Гершковича после того, как в марте 2023 года по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" в Свердловской области, на котором производят и ремонтируют военную технику. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже по ст. 276 УК РФ.

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда.

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