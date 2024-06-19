Германские власти выражают обеспокоенность по поводу возможных терактов ИГИЛ-К во время Чемпионата Европы по футболу. Они опасаются, что террористы могут повторить сценарий нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Москве.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фейзер заявила, что Европа, особенно Германия, находится под пристальным вниманием джихадистских организаций, в том числе ИГИЛ и ИГИЛ-К. Она подчеркнула, что эти группировки представляют реальную угрозу безопасности.

Глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ Томас Хальденванг назвал ИГИЛ-К самой опасной террористической группировкой в настоящее время. Он считает, что возможен сценарий с крупномасштабной скоординированной атакой, подобной той, что произошла в Москве.

Нападение на "Крокус Сити Холл" произошло в марте, когда вооруженные лица ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. В результате погибло более 140 человек, а более 550 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ.

Немецкие власти считают, что Чемпионат Европы по футболу, который пройдет в 11 городах Германии, может стать привлекательной целью для террористов. ИГИЛ-К недавно опубликовало изображение боевика с оружием на футбольном стадионе с подписью "Забей последний гол".

Хальденванг отметил, что ИГИЛ-К успешно отправляет своих сторонников в западную Европу, которые маскируются под беженцев из Украины. Он подчеркнул, что террористы призывают нападать на уязвимые цели в ЕС, а "волки-одиночки" остаются одной из самых больших угроз общественной безопасности.

В июне немецкие правоохранительные органы арестовали гражданина Германии, Марокко и Польши по подозрению в переводе средств в криптовалюте на счет ИГИЛ-К. По данным СМИ, мужчина пытался устроиться стюардом на одном из публичных мероприятий по просмотру Евро-2024.

Фото: From Wikimedia Commons/ West Midlands Police (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)