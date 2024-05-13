Германия отвергла предложение членов Альянса НАТО создать бесполетную зону над Украиной.

О данном решении сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Собеседник агентства отметил, что Германия уже отклонила это предложение ранее и будет это делать в дальнейшем.



Ранее бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что в мире не существует десятков систем противовоздушной обороны, способных закрыть украинское небо от ударов со стороны России.

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