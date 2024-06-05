Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус призвал к подготовке страны к возможному военному конфликту с Россией к 2029 году. Писториус подчеркнул необходимость укрепления оборонительных мер, акцентируя внимание на обучении военного персонала, а также на материально-техническом и финансовом обеспечении.

Министр также выразил мнение, что успех России в Украине может обернуться для Берлина более высокими издержками, чем текущая поддержка Вооруженных сил Украины. Кроме того, Писториус высказался в пользу возобновления обязательной военной службы, считая это меру актуальной в текущих условиях, сообщает РИА Новости.

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