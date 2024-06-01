В южных районах Германии из-за обильных проливных дождей, вызванных циклоном "Квирина", объявлен режим чрезвычайной ситуации в Баварии, включая районы Аугсбург, Гюнцбург и Ной-Ульм.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, что может привести к рекордным наводнениям. В регионе проводится эвакуация жителей, в некоторых местах, таких как Фишах, людей спасают с помощью вертолетов.

Также из-за плохой видимости произошла серия ДТП на автобане 9, и в Вальдсхут-Тинген эвакуировали постояльцев кемпинга. Власти предупреждают о необходимости кипячения воды перед употреблением в Визенштайге.

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