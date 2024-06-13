Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью "Спорт-Экспрессу" выразил мнение, что выделение дополнительной охраны для украинской сборной на Евро-2024 может быть обусловлено враждебным отношением к их представителям в Германии.

По его словам, охрану усиливают, когда существует угроза безопасности, и в данном случае нет необходимости искать другие объяснения.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Украины встретится с командами Бельгии, Румынии и Словакии.

Первый матч чемпионата Европы состоится в пятницу, 14 июня.

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