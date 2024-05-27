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Минобороны ФРГ: соглашение с Украиной конфиденциально
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 22:04

Минобороны ФРГ: соглашение с Украиной конфиденциально

Между ФРГ и Украиной существует соглашение о том, как должно применяться немецкое вооружение, однако это соглашение имеет конфиденциальный характер, сообщила официальный представитель министерства обороны Германии Кристина Рутси.

Она отметила, что страна не желает втягиваться в военные действия и имеет определенные договоренности, о которых не предназначено информировать общественность и несмотря на отдельные системы вооружения.

Премьер-министр ФРГ Олаф Шольц высказался против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и передачи возможности наносить удары по территории России. Россия считает, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование ситуации, приводят к прямому вовлечению стран НАТО в конфликт и рассматриваются как опасная игра.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки оружия для Украины являются легитимной мишенью для России. Он отметил, что США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, проводя подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В российском Кремле заявили, что наращивание вооружения Украины со стороны Запада негативно сказывается на переговорном процессе и приведет к отрицательным последствиям.

Фото: commons. wikimedia.org/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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