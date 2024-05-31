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Кабмин ФРГ: ВСУ могут наносить удары по РФ при
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:24

Кабмин ФРГ: ВСУ могут наносить удары по РФ при "угрозе Харькову"

Кабинет министров ФРГ заявляет, что ВСУ могут наносить удары западным оружием для отражения атак в Харьковской области

По заявлению кабмина Германии, Берлин и прочие западные страны едины во мнении о том, что Украина может использовать западное вооружение для отражения атак по Харьковской области.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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