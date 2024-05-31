Кабинет министров ФРГ заявляет, что ВСУ могут наносить удары западным оружием для отражения атак в Харьковской области

По заявлению кабмина Германии, Берлин и прочие западные страны едины во мнении о том, что Украина может использовать западное вооружение для отражения атак по Харьковской области.

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