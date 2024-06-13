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В Германии заявили о необходимости РФ присутствовать на саммите
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:16

В Германии заявили о необходимости РФ присутствовать на саммите

Для получения значимых результатов на встрече, проводимой под председательством Владимира Зеленского в Швейцарии, необходимо присутствие представителей России, утверждает депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в своем посте в соцсетях.

Согласно ее словам, "Саммит НАТО оказывается не столь успешным: количество стран, участвующих в "мирной встрече" с участием Владимира Зеленского в Швейцарии, продолжает уменьшаться; даже Министерство иностранных дел Германии снизило уровень мероприятия до "площадки для обмена мнениями". Для настоящих переговоров необходимо участие Российской Федерации", — подчеркнула политик.

Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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