Для получения значимых результатов на встрече, проводимой под председательством Владимира Зеленского в Швейцарии, необходимо присутствие представителей России, утверждает депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в своем посте в соцсетях.
Согласно ее словам, "Саммит НАТО оказывается не столь успешным: количество стран, участвующих в "мирной встрече" с участием Владимира Зеленского в Швейцарии, продолжает уменьшаться; даже Министерство иностранных дел Германии снизило уровень мероприятия до "площадки для обмена мнениями". Для настоящих переговоров необходимо участие Российской Федерации", — подчеркнула политик.
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