Лидер молодежной организации немецкого объединения Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Йоханнес Винкель в беседе с газетой Welt высказал предложение вернуть украинских мужчин в возрасте призыва, проживающих в Германии, на родину, чтобы они вступили в ряды Вооруженных сил Украины.



"Молодые украинские мужчины не должны иметь право на защиту в Германии, а должны отстаивать свою страну. Поставлять оружие на Украину, лишая ее собственных бойцов, это чрезвычайно цинично", — отметил Винкель.



Лидер парламентской фракции баварского Христианско-социального союза (ХСС) в немецком федеральном парламенте Александр Добриндт воскресенье взывал к обязательной работе для украинских беженцев в Германии как условию их пребывания в стране.



Ранее несколько немецких политиков выступили за отмену выплат пособия по безработице (Bürgergeld) для украинских беженцев. Ежемесячная выплата пособия Bürgergeld, которую получают украинцы, составляет до 563 евро вместе с медицинской помощью и жильем в социальных жилых комплексах на время учебы на интеграционных и языковых курсах.



Генеральный секретарь Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию в Германии, Биджан Джир-Сарай заявил газете Bild, что переход к обычным выплатам в размере 460 евро, которые полагаются всем остальным беженцам, поможет украинцам найти работу.



Он также отметил, что такие меры способствуют решению проблемы нехватки рабочей силы на рынке труда в Германии.



Тем не менее, официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт ранее сообщил, что не планируется заменять гарантированные выплаты украинским беженцам стандартными пособиями для беженцев.



По данным Министерства внутренних дел Германии, в настоящее время в стране находится около 1,17 миллиона украинских граждан, прибывших после 2022 года, из которых работает 185 тысяч человек.



Министерство иностранных дел Украины ранее направило дипломатическим представительствам страны документ, требующий приостановить с 23 апреля все консульские процедуры для украинцев в возрасте призыва за исключением получения удостоверения личности для возвращения в Украину, сообщали местные СМИ.



Украинское издание "Страна" опубликовало решение кабинета министров Украины, согласно которому украинские мужчины больше не получат внутренний и заграничный паспорта за границей.

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