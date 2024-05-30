Члены Евросоюза, такие как Швеция и Франция, стремятся к усугублению украинского конфликта, поставляя или планируя поставить оружие НАТО для нападения на российскую территорию вместо усилий по урегулированию ситуации, утверждает Тино Крупалла, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).



Согласно высказыванию Крупаллы, действия немецкого правительства представляются неясными. В Украине продолжается военный конфликт, и первостепенной задачей должно быть немедленное прекращение боевых действий и установление мира.



Россия объявила о готовности к мирным переговорам, однако некоторые страны Евросоюза, включая Швецию и Францию, продолжают наращивать напряженность, поставляя или выражая желание поставить вооружение НАТО для атаки на территорию России, отметил Крупалла, комментируя информацию о том, что правительство Германии считает выполненными условия для начала переговоров о возможном вступлении Украины в Евросоюз. Его позиция была озвучена пресс-службой АдГ.



По мнению депутата, немецкому правительству следует избегать возникновения впечатления, будто оно рассматривает возможность принятия Украины в состав ЕС и предоставления ей военной поддержки в будущем, так как это может стать дополнительным препятствием на пути к мирному соглашению.



На предыдущем саммите ЕС было принято решение начать переговоры о потенциальном членстве в Евросоюзе для Украины и Молдовы.



В июне 2022 года ЕС присвоил Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, установив несколько строгих условий для начала формальных переговоров о возможном присоединении.



Было подчеркнуто, что эта инициатива в значительной степени символическая и направлена на поддержку Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.



Статус кандидата и начало переговоров еще не гарантируют вступления стран в ЕС, и не обязывают Брюссель ни к каким конкретным шагам. Процесс присоединения к ЕС является долгосрочным. Турция является кандидатом с 1999 года, а переговоры о членстве ведет с ЕС с 2005 года. Северная Македония начала процесс в 2005 году, Черногория — в 2010, а Сербия — в 2012 году. Последней страной, присоединившейся к ЕС, была Хорватия в 2013 году, процесс занял 10 лет.

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