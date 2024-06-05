В Германии вышел из моды нудизм. Молодое поколение государства всё меньше хочет проводить своё свободное время на пляже, опасаясь солнечных лучей, пишет крупнейшая немецкая газета-таблоид Bild.

В 2024 году Немецкая ассоциация нудизма отпраздновала свои 75 лет. Однако позже необходимо было отменить торжество по этому случаю, ведь заинтересованность населения сильно уменьшилась. Пару десятков лет назад в DFK количество нудистов дошло практически до 70 тысяч человек. В настоящее время, подсчитав оставшихся участников ассоциации, пришли к выводу, что из бывших сопричастников осталась только половина. При этом было установлено, что основная аудитория, которая состояла DFK, — это пожилые люди.

Глава Немецкой ассоциации нудизма 67-летний Альфред Сиглох заявил, что интерес к нудизму падает в большей степени из-за внедрения цифровых технологий в разные сферы человеческой жизни. Своё согласие с этим утверждением выразила одна из участниц нудизма Рене Хартвиг, возраст которой перевалил уже за 60 лет.

Состояние тела человека без какой-либо одежды и покровов, по мнению женщины, больше неактуально. Она утверждает, что за последнее время все начали очень сильно переживать из-за возможных дронов в небе и мобильных телефонов. Самый большой страх вызывает палящее солнце. Женщина добавила, что все эти причины сильно влияют на количественный состав ассоциации.

Альфред Сиглох же считает, что хоть спрос на нудизм с каждым годом всё больше уменьшается, это всё равно считается древней культурой, которая навсегда останется и будет востребована у любителей нудизма.

Фото: Flickr / dronepicr (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)