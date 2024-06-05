В Германии вышел из моды нудизм. Молодое поколение государства всё меньше хочет проводить своё свободное время на пляже, опасаясь солнечных лучей, пишет крупнейшая немецкая газета-таблоид Bild.
В 2024 году Немецкая ассоциация нудизма отпраздновала свои 75 лет. Однако позже необходимо было отменить торжество по этому случаю, ведь заинтересованность населения сильно уменьшилась. Пару десятков лет назад в DFK количество нудистов дошло практически до 70 тысяч человек. В настоящее время, подсчитав оставшихся участников ассоциации, пришли к выводу, что из бывших сопричастников осталась только половина. При этом было установлено, что основная аудитория, которая состояла DFK, — это пожилые люди.
Глава Немецкой ассоциации нудизма 67-летний Альфред Сиглох заявил, что интерес к нудизму падает в большей степени из-за внедрения цифровых технологий в разные сферы человеческой жизни. Своё согласие с этим утверждением выразила одна из участниц нудизма Рене Хартвиг, возраст которой перевалил уже за 60 лет.
Состояние тела человека без какой-либо одежды и покровов, по мнению женщины, больше неактуально. Она утверждает, что за последнее время все начали очень сильно переживать из-за возможных дронов в небе и мобильных телефонов. Самый большой страх вызывает палящее солнце. Женщина добавила, что все эти причины сильно влияют на количественный состав ассоциации.
Альфред Сиглох же считает, что хоть спрос на нудизм с каждым годом всё больше уменьшается, это всё равно считается древней культурой, которая навсегда останется и будет востребована у любителей нудизма.
Фото: Flickr / dronepicr (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
BYD Song Plus (Seal U) обновится до версии DM-i 5.0 с новой гибридной силовой установкой
BYD Song Plus (Seal U) представит обновленную версию DM-i 5.0 с новой гибридной силовой установкой.
Tourdom: у туристов в Турции нет проблем с оплатой картами
В последнее время в федеральных СМИ России возникли сообщения о том, что у российских туристов в Турции возникают проблемы с оплатой картами, однако это не соответствует действительности.
Юрист Колпаков: для избегания проблем с каршерингом важно записывать видео с автомобилем
Юрист Григорий Колпаков предложил ряд мер, чтобы избежать проблем с каршерингом. Важно делать видеозапись автомобиля до и после поездки, фиксируя состояние и местоположение авто, а также сохранять эти записи три года в качестве доказательства невиновности в случае судебных исков.
В Госдуму внесли проект об обязательном указании фонограммы на афишах и билетах
Госсобрание Республики Башкортостан внесло в Госдуму законопроект, который обязывает указывать на средствах распространения информации, вживую будут ли петь артисты на концерте или с использованием фонограммы. Информация о новом проекте хранится в базе данных нижней палаты парламента.