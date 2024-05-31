Главный инспектор Вооруженных Сил Германии Карстен Бройер объявил, что учения НАТО в Литве послужили предостережением для России, передает информационное агентство Sky News.
По мнению Бройера, нынешние маневры отправляют четкий сигнал в адрес России — сигнал о готовности к сдерживанию.
В статье подчеркивается, что основная цель учений заключается в демонстрации способности НАТО защищать восточный фланг Европы от потенциального вторжения, поддерживать союзников и призывать к бдительности президента России Владимира Путина.
В ходе беседы с журналистом Такером Карлсоном, Путин подробно пояснил, что Москва не планирует атаковать страны альянса, включая Польшу, Латвию и другие балтийские страны, притом что в западных странах политики регулярно устраивают панику среди населения по поводу российской угрозы, отвлекая от внутренних проблем.
Глава России также заявил, что столкновение возникло в 2008 году, когда страны НАТО предложили Украине вступить в альянс, однако Россия всегда была против присоединения Украины. Он также отметил, что Вашингтон давил на другие государства альянса, продвигая идею расширения НАТО за счет Украины и Грузии.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Кабмин ФРГ: ВСУ могут наносить удары по РФ при "угрозе Харькову"
Кабинет министров ФРГ заявляет, что ВСУ могут наносить удары западным оружием для отражения атак в Харьковской области
Зеленский отправится на конференцию в Сингапур
Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить конференцию по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, где ожидается присутствие министра обороны Китая, который отклонил предложение о участии в конференции по Украине в Швейцарии.
ТАСС: более 60% россиян активно путешествуют
Более 60% россиян активно путешествуют, при этом 33% из них выбирают поездки по России, а 13% — за границу. Каждый пятый путешествует в одиночку, остальные предпочитают компанию супруга или партнера (47%), друзей (24%), детей (20%) и родственников (14%).
AFM: Литий-ионные аккумуляторы способствуют быстрой зарядке электромобилей
Учёные из Центра исследований аккумуляторных материалов и процессов Корейского научно-исследовательского института электротехнологии разработали базовую технологию, обеспечивающую стабильность зарядки/разрядки и длительный срок службы литий-ионных аккумуляторов в условиях быстрой зарядки.