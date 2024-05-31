Главный инспектор Вооруженных Сил Германии Карстен Бройер объявил, что учения НАТО в Литве послужили предостережением для России, передает информационное агентство Sky News.



По мнению Бройера, нынешние маневры отправляют четкий сигнал в адрес России — сигнал о готовности к сдерживанию.



В статье подчеркивается, что основная цель учений заключается в демонстрации способности НАТО защищать восточный фланг Европы от потенциального вторжения, поддерживать союзников и призывать к бдительности президента России Владимира Путина.



В ходе беседы с журналистом Такером Карлсоном, Путин подробно пояснил, что Москва не планирует атаковать страны альянса, включая Польшу, Латвию и другие балтийские страны, притом что в западных странах политики регулярно устраивают панику среди населения по поводу российской угрозы, отвлекая от внутренних проблем.



Глава России также заявил, что столкновение возникло в 2008 году, когда страны НАТО предложили Украине вступить в альянс, однако Россия всегда была против присоединения Украины. Он также отметил, что Вашингтон давил на другие государства альянса, продвигая идею расширения НАТО за счет Украины и Грузии.

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