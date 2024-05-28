Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили предстоящую мирную конференцию в Швейцарии и украинский конфликт, как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.



Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт рассказал журналистам о том, что федеральный канцлер Шольц сегодня провел телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым.



По ходу диалога лидеры двух государств обсудили отношения между странами, ситуацию в Украине и приглашение принять участие в мирной конференции в июне, которую проведет Швейцария.



Помимо этого, важность максимального привлечения мирового сообщества к участию в конференции в Швейцарии была подчеркнута федеральным канцлером.



Конференция по Украине состоится 15-16 июня недалеко от Люцерна, однако на ней не будет присутствовать Россия. По словам пресс-секретаря посольства России в Берне Владимира Хохлова, Швейцария не направляла России приглашение на саммит по Украине, и Москва не планирует принимать в нем участие.



Он также отметил, что идея проведения мирной конференции настаивается организаторами, однако для России она неприемлема, так как предполагает имеющийся недостаток в учете российских интересов и стремится "втолкнуть невозможную "формулу мира".

Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)