Италия и Германия против разрешения Киеву осуществлять атаки западным оружием на объекты на территории РФ, сообщается в издании Politico с ссылкой на дипломатов.



Издание отмечает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует призвать страны Евросоюза разрешить украинским военным совершать удары по объектам, включая склады боеприпасов и топлива, на территории России, и отменить запреты в этом вопросе.

Согласно материалу, снятие этих ограничений вызывает разногласия в НАТО. Многие из партнеров применили ограничения по отношению к вооружению, поставляемому Украине, запретив Киеву использовать его для атак на территории России. Италия и Германия выражают свое несогласие с действиями Столтенберга.



Также отмечается, что официальный лицо из одной из скандинавских стран критикует позицию Рима и Берлина.



Ранее Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" атаковать "вооруженные объекты на территории России". Генсек НАТО отметил, что "некоторые союзники" уже сняли подобные ограничения на удары и считают, что пора отменить и остальные ограничения.



В Российской Федерации оценивают высказывания на Западе об ударами по территории РФ как опрометчивые и заявляют, что это может провоцировать прямое военное противостояние с Москвой, на что Россия будет отвечать аналогичными действиями на призывы западных политиков.



По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Йенс Столтенберг вышел за пределы своих полномочий, высказав поддержку праву Украины совершать удары на территории России при помощи западного вооружения. Лавров отмечает, что Столтенберга "уже посадили сами члены НАТО".

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