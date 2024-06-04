Германия проводит учения на территории Литвы в целях подготовки к возможной войне с Россией, информирует издание Politico.
По информации из материала, военные анализировали ход учений, при этом экраны на автокране использовались для демонстрации действий современных танков, поиска целей и эвакуации раненых. Особо важным сигналом для приглашенных гостей было явное подтверждение готовности к возможному столкновению с Россией.
Согласно журналистам, вооруженные силы Германии, находящиеся в Литве, провели учения "Большая квадрига 2024" в рамках мероприятия НАТО под названием "Стойкий защитник", проводившегося неподалеку от границы с Россией с целью подготовки альянса к возможному конфликту.
Слова генерала Карстена Бройера, главного инспектора немецких сухопутных войск, о том, что "Германия держит свое слово и будет защищать каждый угол натовской земли", отражают серьезное настроение.
В феврале президент России Владимир Путин, высказываясь в интервью Такеру Карлсону, утверждал, что Москва не планирует атаковать страны-члены блока, включая Польшу, Латвию и другие балтийские страны. Путина также озабочивала практика западных политиков, которые постоянно предупреждают своих граждан о российской угрозе, отвлекая их внимание от внутренних проблем.
Лидер России добавил, что в 2008 году страны НАТО предложили Украине вступить в альянс, однако Россия всегда выступала против идеи о вступлении Украины в альянс. Кроме того, он отметил, что Вашингтон оказывал давление на другие государства организации, стремясь к расширению альянса за счет включения Украины и Грузии.
Фото: defenseimagery. mil/SSGT MARIA J. LORENTE, USAF (image or file is in the public domain)
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