Глава МВД Германии, Нэнси Фезер, заявила Berliner Morgenpost о планах по упрощению процедуры высылки негражданственных мигрантов, оправдывающих акты терроризма.
Фезер выразила мнение, что любой человек без германского паспорта, пропагандирующий террористические действия, должен быть изгнан и депортирован.
Она отметила, что в социальных медиа Германии отмечали нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль, а также инцидент с ножом в Мангейме.
По мнению Фезер, подобные проявления жестокости в сети питают атмосферу насилия, которая может стимулировать радикально настроенных людей к новым актам насилия.
"Исламисты, разжигающие ненависть и оставшиеся в прошлом веке духовно, не имеют места в нашей стране", — подчеркнула Фезер.
Позднее она объявила о намерении правительства внести соответствующие поправки в законодательство.
На тридцать первое мая в Мангейме афганец по имени Сулейман Атаи нанес нападение с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время мероприятия правой группировки PAX Europa.
Из-за инцидента шесть человек получили ранения, включая самого Штюрценбергера, а через несколько дней из-за полученных ран умер полицейский по имени Рувен Л. Нападавшего был ранен огнестрельным оружием полицией.
Фото: www.flickr.com/Markus Winkler (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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