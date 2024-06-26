Глава МВД Германии, Нэнси Фезер, заявила Berliner Morgenpost о планах по упрощению процедуры высылки негражданственных мигрантов, оправдывающих акты терроризма.



Фезер выразила мнение, что любой человек без германского паспорта, пропагандирующий террористические действия, должен быть изгнан и депортирован.



Она отметила, что в социальных медиа Германии отмечали нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль, а также инцидент с ножом в Мангейме.



По мнению Фезер, подобные проявления жестокости в сети питают атмосферу насилия, которая может стимулировать радикально настроенных людей к новым актам насилия.



"Исламисты, разжигающие ненависть и оставшиеся в прошлом веке духовно, не имеют места в нашей стране", — подчеркнула Фезер.



Позднее она объявила о намерении правительства внести соответствующие поправки в законодательство.



На тридцать первое мая в Мангейме афганец по имени Сулейман Атаи нанес нападение с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время мероприятия правой группировки PAX Europa.



Из-за инцидента шесть человек получили ранения, включая самого Штюрценбергера, а через несколько дней из-за полученных ран умер полицейский по имени Рувен Л. Нападавшего был ранен огнестрельным оружием полицией.

Фото: www.flickr.com/Markus Winkler (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)