Думала, уши у щенка не встанут никогда — пока не узнала одну простую вещь

Когда у немецкой овчарки не встают уши, хозяева часто начинают переживать. Ведь стоячие, высоко поставленные уши — один из узнаваемых признаков этой породы. На деле же поводов для паники не всегда много: важно понять, как устроен этот процесс и какие факторы на него влияют.

Как устроены уши овчарки

Немецкая овчарка известна не только своим умом и преданностью, но и особой формой ушей. У взрослых особей они должны быть среднего размера, вертикальными и направленными вперёд. Это помогает собаке лучше улавливать звуки и ориентироваться на местности. Висячие уши считаются отклонением от стандарта и могут лишить собаку допуска к разведению.

Щенки, однако, рождаются с мягкими, висячими ушами. Хрящевая ткань у них ещё слишком слабая, и только со временем становится плотной. За её питание отвечает надхрящница — особая соединительная оболочка, через которую к хрящу поступают питательные вещества.

Когда уши начинают подниматься

Первые признаки "вставания" ушей обычно появляются с пяти до шестнадцати недель. Иногда уши принимают форму "домиком" или наклоняются в сторону — это нормальный этап развития. Полное формирование хряща завершается примерно к шести-семи месяцам.

Если же к трём месяцам уши совсем не поднимаются, стоит обратиться к ветеринару, чтобы исключить проблемы со здоровьем или породностью. Критическим считается возраст десяти месяцев: если к этому времени уши остаются висячими, потребуется диагностика — от проверки гормонов до рентгена.

Почему уши не встают

1. Дефицит питательных веществ

Основной строительный материал для хрящей — белок, аминокислоты, кальций и фосфор. Недостаток этих веществ тормозит укрепление ушной раковины. Особенно это заметно во время смены зубов, когда большая часть минералов расходуется на рост костей.

2. Недостаток активности

Малоподвижный образ жизни замедляет обмен веществ, ослабляет мышцы и кровообращение. Без регулярных прогулок и игр даже идеально сбалансированный рацион не даст нужного результата.

3. Болезни и стресс

Холод, жара, инфекции, паразиты и даже частые переезды — всё это снижает иммунитет и мешает организму направлять ресурсы на развитие хрящей.

4. Травмы

Даже лёгкий удар или укусы во время игры могут нарушить кровоснабжение ушной раковины. Иногда щенки сами травмируют уши, когда чешутся или играют слишком активно.

5. Генетика

У некоторых овчарок позднее поднятие ушей — наследственная особенность. В этом случае переживать не стоит, если остальные признаки нормы присутствуют.

Как помочь собаке

Главное — не торопить процесс. Прежде всего, нужно удостовериться, что щенок получает всё необходимое. В рацион включают мясо, рыбу, творог, яйца, а при необходимости — витаминно-минеральные добавки.

Полезным дополнением будет массаж ушей. Его делают аккуратно, мягко разминая ушную раковину от основания к кончику несколько раз в день. Такая процедура улучшает приток крови и стимулирует питание тканей.

Иногда ветеринар рекомендует подклейку ушей — временную фиксацию с помощью мягких повязок. Делать это самостоятельно не стоит: неправильно закреплённый материал может деформировать хрящ и усугубить ситуацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: перекорм добавками с кальцием.

Последствие: нарушение обмена веществ и отложение солей.

Альтернатива: использование специализированных комплексов для щенков крупных пород.

Последствие: повреждение мягких тканей и рубцевание.

Альтернатива: подождать до пяти месяцев и провести процедуру под контролем специалиста.

Последствие: слабый мышечный каркас головы и шеи.

Альтернатива: ежедневные прогулки и игры по 2-3 часа.

А что если ухо стояло, а потом упало?

Такое часто происходит во время смены зубов. Организм направляет минералы на формирование костей, и хрящ временно теряет поддержку. В этом случае поможет скорректированный рацион и умеренное применение подклейки. Главное — не паниковать: уши обычно возвращаются в норму после завершения роста зубов.

Плюсы и минусы подклейки

Плюсы Минусы Корректирует форму уха Риск повредить хрящ Позволяет равномерно распределить нагрузку Требует опыта или участия врача Улучшает внешний вид у собак на выставках Не решает проблему при слабом питании

FAQ

Когда у щенка должны встать уши?

Обычно между 5 и 7 месяцами, но у некоторых позже.

Можно ли помочь ушам встать быстрее?

Да, если корректировать питание, массажировать уши и следить за здоровьем.

Стоит ли клеить уши самостоятельно?

Нет. Подклейка должна выполняться в клинике или заводчиком.

Мифы и правда

Миф: уши можно "поставить" любой подклейкой.

Правда: без правильного питания хрящ не укрепится, и эффект будет временным.

Миф: если уши не встали к трём месяцам, это навсегда.

Правда: у некоторых собак процесс завершается только к семи месяцам.

Миф: витамин D в больших дозах ускорит рост ушей.

Правда: переизбыток витамина опасен для печени и почек.

