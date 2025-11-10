Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Немецкая овчарка
Немецкая овчарка
© commons.wikimedia.org by Petruss is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 8:31

Думала, уши у щенка не встанут никогда — пока не узнала одну простую вещь

Когда у немецкой овчарки не встают уши, хозяева часто начинают переживать. Ведь стоячие, высоко поставленные уши — один из узнаваемых признаков этой породы. На деле же поводов для паники не всегда много: важно понять, как устроен этот процесс и какие факторы на него влияют.

Как устроены уши овчарки

Немецкая овчарка известна не только своим умом и преданностью, но и особой формой ушей. У взрослых особей они должны быть среднего размера, вертикальными и направленными вперёд. Это помогает собаке лучше улавливать звуки и ориентироваться на местности. Висячие уши считаются отклонением от стандарта и могут лишить собаку допуска к разведению.

Щенки, однако, рождаются с мягкими, висячими ушами. Хрящевая ткань у них ещё слишком слабая, и только со временем становится плотной. За её питание отвечает надхрящница — особая соединительная оболочка, через которую к хрящу поступают питательные вещества.

Когда уши начинают подниматься

Первые признаки "вставания" ушей обычно появляются с пяти до шестнадцати недель. Иногда уши принимают форму "домиком" или наклоняются в сторону — это нормальный этап развития. Полное формирование хряща завершается примерно к шести-семи месяцам.

Если же к трём месяцам уши совсем не поднимаются, стоит обратиться к ветеринару, чтобы исключить проблемы со здоровьем или породностью. Критическим считается возраст десяти месяцев: если к этому времени уши остаются висячими, потребуется диагностика — от проверки гормонов до рентгена.

Почему уши не встают

1. Дефицит питательных веществ

Основной строительный материал для хрящей — белок, аминокислоты, кальций и фосфор. Недостаток этих веществ тормозит укрепление ушной раковины. Особенно это заметно во время смены зубов, когда большая часть минералов расходуется на рост костей.

2. Недостаток активности

Малоподвижный образ жизни замедляет обмен веществ, ослабляет мышцы и кровообращение. Без регулярных прогулок и игр даже идеально сбалансированный рацион не даст нужного результата.

3. Болезни и стресс

Холод, жара, инфекции, паразиты и даже частые переезды — всё это снижает иммунитет и мешает организму направлять ресурсы на развитие хрящей.

4. Травмы

Даже лёгкий удар или укусы во время игры могут нарушить кровоснабжение ушной раковины. Иногда щенки сами травмируют уши, когда чешутся или играют слишком активно.

5. Генетика

У некоторых овчарок позднее поднятие ушей — наследственная особенность. В этом случае переживать не стоит, если остальные признаки нормы присутствуют.

Как помочь собаке

Главное — не торопить процесс. Прежде всего, нужно удостовериться, что щенок получает всё необходимое. В рацион включают мясо, рыбу, творог, яйца, а при необходимости — витаминно-минеральные добавки.

Полезным дополнением будет массаж ушей. Его делают аккуратно, мягко разминая ушную раковину от основания к кончику несколько раз в день. Такая процедура улучшает приток крови и стимулирует питание тканей.

Иногда ветеринар рекомендует подклейку ушей — временную фиксацию с помощью мягких повязок. Делать это самостоятельно не стоит: неправильно закреплённый материал может деформировать хрящ и усугубить ситуацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перекорм добавками с кальцием.
    Последствие: нарушение обмена веществ и отложение солей.
    Альтернатива: использование специализированных комплексов для щенков крупных пород.
  • Ошибка: ранняя подклейка ушей без консультации врача.
    Последствие: повреждение мягких тканей и рубцевание.
    Альтернатива: подождать до пяти месяцев и провести процедуру под контролем специалиста.
  • Ошибка: ограничение физической активности.
    Последствие: слабый мышечный каркас головы и шеи.
    Альтернатива: ежедневные прогулки и игры по 2-3 часа.

А что если ухо стояло, а потом упало?

Такое часто происходит во время смены зубов. Организм направляет минералы на формирование костей, и хрящ временно теряет поддержку. В этом случае поможет скорректированный рацион и умеренное применение подклейки. Главное — не паниковать: уши обычно возвращаются в норму после завершения роста зубов.

Плюсы и минусы подклейки

Плюсы Минусы
Корректирует форму уха Риск повредить хрящ
Позволяет равномерно распределить нагрузку Требует опыта или участия врача
Улучшает внешний вид у собак на выставках Не решает проблему при слабом питании

FAQ

Когда у щенка должны встать уши?
Обычно между 5 и 7 месяцами, но у некоторых позже.

Можно ли помочь ушам встать быстрее?
Да, если корректировать питание, массажировать уши и следить за здоровьем.

Стоит ли клеить уши самостоятельно?
Нет. Подклейка должна выполняться в клинике или заводчиком.

Мифы и правда

Миф: уши можно "поставить" любой подклейкой.
Правда: без правильного питания хрящ не укрепится, и эффект будет временным.

Миф: если уши не встали к трём месяцам, это навсегда.
Правда: у некоторых собак процесс завершается только к семи месяцам.

Миф: витамин D в больших дозах ускорит рост ушей.
Правда: переизбыток витамина опасен для печени и почек.

Интересные факты

  1. Уши немецкой овчарки вращаются почти на 180°, помогая улавливать источник звука.

  2. Щенки сначала поднимают одно ухо, и лишь потом второе.

  3. У разных линий породы — восточной и западной — форма ушей может немного отличаться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Антифриз, грибы и листья: чем осень травит наших любимцев, пока мы любуемся природой сегодня в 0:26

Осенью во дворах и гаражах появляется множество скрытых угроз для питомцев. Разбираемся, какие токсины подстерегают животных и как защитить их от отравлений.

Читать полностью » Понял, что кошка выбрала меня: признаки, которые нельзя спутать вчера в 23:37

Почему кошки выбирают только одного человека и как укрепить с ними эмоциональную связь. Советы зоопсихолога о доверии, ласке и правильном общении.

Читать полностью » Правильно простился со своим питомцем по новым правилам — и избежал штрафа вчера в 22:29

С 2025 года в России запрещено хоронить домашних животных во дворах и лесах. Владельцев ждут штрафы и новые правила кремации питомцев.

Читать полностью » Кошка связывает слова с событиями при регулярном повторении вчера в 21:12
Интонация успокаивает моего кота — опускаю голос и делаю одну мелочь

Кошки "слышат" не слова, а музыку голоса. Рассказываем, как часто и какими фразами говорить с котом, чтобы он вас понимал, меньше тревожился и охотнее шёл на контакт.

Читать полностью » Собака снижает вес при дефиците калорий и регулярных прогулках вчера в 20:17
Лишний вес у собаки уходит — меняю рацион по одной простой схеме

Чем опасны "лишние граммы" и как помочь псу безопасно вернуться в форму: простые шаги по рациону, прогулкам и контролю прогресса — без крайностей и стресса.

Читать полностью » Кокосовое масло защищает подушечки лап зимой вчера в 19:11
Кокосовое масло помогает собаке с сухими лапами — наношу его одним непривычным способом

Кокосовое масло без мифов: когда оно действительно уместно для собаки, как вводить безопасно, кому нельзя и чем заменить рискованные «домашние» практики.

Читать полностью » Портрет становится выразительным при съёмке на уровне собаки вчера в 18:21
Взгляд собаки держится в кадре — подношу лакомство к смартфону особым способом

Собака не модель, но кадры могут быть как из журнала. Подскажем, как превратить съёмку в игру: свет, ракурсы, серийная съёмка, короткие сессии и лайфхаки, которые ловят "тот самый" взгляд.

Читать полностью » Две прогулки в день поддерживают здоровье и стабильное поведение собаки вчера в 17:54
Собака перестаёт чудить дома, когда я выхожу с ней дважды в день: в почему это важно

Две прогулки в день — не прихоть, а база собачьего благополучия. Разбираем, чем они полезны, как построить удобный график, что делать с тяганием поводка и почему двор не заменяет улицу.

Читать полностью »

Новости
Еда
Намазка из сельди с морковью: добавил плавленый сыр — результат вау, это вам не магазинная паста
УрФО
К 2028 году средняя зарплата в Тюменской области может вырасти до 116,4 тысячи рублей
Садоводство
Поливала цветы как обычно — и не понимала, почему они чахнут: метод, чтобы растения не гнили и не вяли
Авто и мото
Менял шины как обычно — и едва не попал в беду: оказалось, всё делал неправильно
Культура и шоу-бизнес
"Сумерки" уже надоели? Эти 5 сериалов с оборотнями и ведьмами заставят сердце биться чаще
Садоводство
Осенью делаю всего одно действие — и розы переживают зиму без потерь
Авто и мото
Решил починить машину самостоятельное — и попал на крупные траты: теперь боюсь открывать капот
Красота и здоровье
Сдал обычный анализ крови — и врач сказал, что мозг стареет на 3 года быстрее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet