Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.06.2024 : 89,0658
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.06.2024 : 95,1514
Генеральная репетиция открытия ОИ пройде 24 июня
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:55

Генеральная репетиция открытия ОИ пройде 24 июня

Генеральная репетиция церемонии открытия Олимпийских игр в Париже на реке Сене запланирован на 24 июня, как сообщила газета Parisien в начале недели.

В следующем месяце открытие Олимпийских игр впервые в истории будет проведено за пределами стадиона, непосредственно на реке Сене.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что берут участие 180 судов, с которых будет транслироваться световое представление. На 94 из них будут присутствовать 10,5 тысяч спортсменов, участвующих в состязаниях.

Согласно тексту, через неделю после этого мероприятия пройдет генеральная репетиция с участием речного флота.

Вторая репетиция с проходом судов по Сене в рамках открытия Олимпийских игр уже состоялось в начале недели, в котором участвовала лишь часть судов — 55 штук.

Первая репетиция, где работали остальные 39 судов, прошла в июле 2023 года.

В апреле президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что церемония открытия Олимпийских игр могла бы быть перенесена с реки Сены на стадион в случае возникновения террористической угрозы.

Он также заявил, что правительство готовит несколько "дополнительных вариантов" проведения события на фоне высокого уровня риска теракта в стране.


Радиостанция Europe 1 ранее сообщила о рекомендациях служб безопасности Франции изменить формат церемонии открытия Олимпиады из-за угрозы терроризма и отказаться от парада атлетов на реке Сене.

Тем не менее, пресс-служба французского МВД опровергла все опасения в отношении безопасности проведения запланированной церемонии, игнорируя сообщения в СМИ.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября.

Фото: www. flickr.com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿

Мир

Песков прокомментировал обращение грузинской партии об отмене визового режима

Песков прокомментировал обращение грузинской партии об отмене визового режима

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение грузинской партии "Солидарность во имя мира" с просьбой об отмене визового режима с Россией и упрощении условий трудоустройства для граждан Грузии.

Читать полностью
Песков: Заявления Столтенберга о ядерном оружии неуместны

Песков: Заявления Столтенберга о ядерном оружии неуместны

Заявления главы НАТО Йенса Столтенберга относительно возможности приведения ядерного арсенала в боеготовность не укладываются в контекст мероприятия. Столтенберг озвучил это на﻿ швейцарском саммите, как отметил представитель пресс-службы президента России Дмитрий Песков.

Читать полностью

Общество

Врач Галафаст: одышка и учащенный пульс указывают на недостаток ферритина

Врач Галафаст: одышка и учащенный пульс указывают на недостаток ферритина

Врач Евгения Галафаст обсудила важность ферритина, белка, связывающего железо в организме, и его роль в создании запасов железа.

Читать полностью
Диетолог Галкина: кето-диета опасна для почек и печени

Диетолог Галкина: кето-диета опасна для почек и печени

Диетолог Оксана Галкина из Алтайского краевого онкологического диспансера предупредила о вреде кето-диеты для почек и печени.

Читать полностью

Новости