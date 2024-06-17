Генеральная репетиция церемонии открытия Олимпийских игр в Париже на реке Сене запланирован на 24 июня, как сообщила газета Parisien в начале недели.
В следующем месяце открытие Олимпийских игр впервые в истории будет проведено за пределами стадиона, непосредственно на реке Сене.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что берут участие 180 судов, с которых будет транслироваться световое представление. На 94 из них будут присутствовать 10,5 тысяч спортсменов, участвующих в состязаниях.
Согласно тексту, через неделю после этого мероприятия пройдет генеральная репетиция с участием речного флота.
Вторая репетиция с проходом судов по Сене в рамках открытия Олимпийских игр уже состоялось в начале недели, в котором участвовала лишь часть судов — 55 штук.
Первая репетиция, где работали остальные 39 судов, прошла в июле 2023 года.
В апреле президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что церемония открытия Олимпийских игр могла бы быть перенесена с реки Сены на стадион в случае возникновения террористической угрозы.
Он также заявил, что правительство готовит несколько "дополнительных вариантов" проведения события на фоне высокого уровня риска теракта в стране.
Радиостанция Europe 1 ранее сообщила о рекомендациях служб безопасности Франции изменить формат церемонии открытия Олимпиады из-за угрозы терроризма и отказаться от парада атлетов на реке Сене.
Тем не менее, пресс-служба французского МВД опровергла все опасения в отношении безопасности проведения запланированной церемонии, игнорируя сообщения в СМИ.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября.
Фото: www. flickr.com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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