Генеральная репетиция церемонии открытия Олимпийских игр в Париже на реке Сене запланирован на 24 июня, как сообщила газета Parisien в начале недели.



В следующем месяце открытие Олимпийских игр впервые в истории будет проведено за пределами стадиона, непосредственно на реке Сене.



Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что берут участие 180 судов, с которых будет транслироваться световое представление. На 94 из них будут присутствовать 10,5 тысяч спортсменов, участвующих в состязаниях.



Согласно тексту, через неделю после этого мероприятия пройдет генеральная репетиция с участием речного флота.



Вторая репетиция с проходом судов по Сене в рамках открытия Олимпийских игр уже состоялось в начале недели, в котором участвовала лишь часть судов — 55 штук.



Первая репетиция, где работали остальные 39 судов, прошла в июле 2023 года.



В апреле президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что церемония открытия Олимпийских игр могла бы быть перенесена с реки Сены на стадион в случае возникновения террористической угрозы.



Он также заявил, что правительство готовит несколько "дополнительных вариантов" проведения события на фоне высокого уровня риска теракта в стране.





Радиостанция Europe 1 ранее сообщила о рекомендациях служб безопасности Франции изменить формат церемонии открытия Олимпиады из-за угрозы терроризма и отказаться от парада атлетов на реке Сене.



Тем не менее, пресс-служба французского МВД опровергла все опасения в отношении безопасности проведения запланированной церемонии, игнорируя сообщения в СМИ.



Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября.

Фото: www. flickr.com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿